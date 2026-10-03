Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẵn sàng vận hành 125% công suất thiết kế, đa dạng hóa nguồn cung với 10 loại dầu thô

Thông tin tới báo chí, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết: Cùng với chủ động đa dạng hóa nguồn cung, nhà máy hiện đã nối lại nhập khẩu dầu thô từ Kuwait vào tháng 9/2026, bảo đảm nguồn nguyên liệu để vận hành khoảng 125% trước kỳ bảo dưỡng tổng thể lần 2 vào tháng 8/2027.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn thông tin tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tới báo chí ngày 2/10.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới chịu tác động mạnh từ những biến động địa chính trị tại Trung Đông, NSRP vẫn duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định từ đầu năm đến nay. Nhà máy đã chế biến 7,3 triệu tấn dầu thô, sản xuất 5,6 triệu tấn xăng dầu trong 8 tháng, đạt 103% so với cùng kỳ.

Không chỉ duy trì sản lượng cao, hiệu quả tài chính của NSRP cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu ước đạt 185.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 14.000 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên ghi nhận lợi nhuận dương kể từ khi vận hành thương mại.

Kết quả này đạt được trong điều kiện chi phí nguyên liệu biến động mạnh. Tính đến cuối tháng 8/2026, giá dầu thô đầu vào bình quân của NSRP đã tăng khoảng 63% so với đầu năm. Với công suất thiết kế hiện nay, mỗi mức tăng bền vững 10 USD/thùng có thể khiến chi phí dầu thô tăng khoảng 2,5 triệu USD/ngày.

Tuy nhiên, theo NSRP, hiệu quả kinh doanh của Nhà máy phụ thuộc chủ yếu vào biên lợi nhuận lọc dầu, thay vì chỉ chịu tác động từ giá dầu thô. Việc tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào, duy trì công suất cao, quản lý chi phí và diễn biến thuận lợi của giá sản phẩm đã góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc nhà máy, đơn vị đã chủ động triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn cung dầu thô từ cuối năm 2025, giảm dần sự phụ thuộc vào một nguồn nguyên liệu duy nhất.

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn thông tin kết quả vận hành nhà máy.

Trước đó, vào tháng 1/2026, NSRP đã chế biến thành công lô dầu thô ngoài Kuwait đầu tiên là Das Blend, với quy mô khoảng 1 triệu thùng. Lô dầu cập cảng Nghi Sơn vào cuối tháng 12/2025, được tiếp nhận và xử lý an toàn theo các tiêu chuẩn vận hành của nhà máy. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề mở rộng danh mục nguyên liệu đầu vào.

Lô dầu thô Das Blend đầu tiên cập cảng NSRP an toàn ngày 23/12/2025.

Tháng 8/2016, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt cột mốc 30 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn mất ngày công, đánh dấu gần 5 năm duy trì hoạt động an toàn, ổn định và liên tục. Tháng 9/2026, nhà máy đã tiếp nhận an toàn và thành công chuyến dầu thô VLCC (chuyến dầu thô cỡ cực lớn) thứ 300.

Đến nay, Nhà máy đã chế biến thành công 10 loại dầu thô ngoài dầu thô Kuwait. Việc mở rộng nguồn nguyên liệu không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng ứng phó với những biến động của thị trường mà còn tạo điều kiện lựa chọn nguồn dầu phù hợp, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nhà máy đã chế biến thành công 10 loại dầu thô ngoài dầu thô Kuwait.

Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP cho biết: Trong thời gian tới, công ty tiếp tục kết hợp các hợp đồng cung ứng dài hạn với hoạt động mua dầu trên thị trường giao ngay, đồng thời mở rộng đánh giá, thử nghiệm những loại dầu thô mới. Đây được xác định là chiến lược dài hạn nhằm tăng khả năng chống chịu trước rủi ro địa chính trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng Giám đốc NSRP - ông Kazutaka Yamato trao đổi về chiến lược vận hành dài hạn của công ty.

Trước mắt, NSRP đặt mục tiêu duy trì vận hành an toàn, ổn định và linh hoạt với công suất bình quân khoảng 125%. Theo kế hoạch, tổng sản lượng sản phẩm trong quý IV năm nay dự kiến đạt gần 3,6 triệu tấn, trong đó sản lượng xăng dầu gần 3 triệu tấn.

Doanh thu dự kiến đạt khoảng 97.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 11.700 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước khoảng 6.900 tỷ đồng.

NSRP đang nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực olefin, polymer, bitum, dầu nhờn và những chuỗi giá trị hóa dầu khác nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

Trước đó, từ tháng 7/2026, NSRP đã sản xuất xăng nền RON92-III phục vụ pha chế xăng RON95 E10, với sản lượng khoảng 250.000 tấn/tháng, tương đương 90% tổng sản lượng xăng của Nhà máy; đồng thời đang nghiên cứu các giải pháp thu giữ carbon, tận dụng CO2, hydro dư trong sản xuất.

Từ khi vận hành thương mại cuối năm 2018 đến hết tháng 8/2026, Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn đã chế biến khoảng 78,5 triệu tấn dầu thô, cung cấp khoảng 52,8 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước. Riêng năm 2025, sản lượng dầu thô chế biến đạt 11,8 triệu tấn, cung cấp khoảng 8,2 triệu tấn xăng dầu. Trong cùng giai đoạn, NSRP đã đóng góp khoảng 147.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Minh Hằng