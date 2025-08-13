Nguyên nhân vụ việc thầy giáo tát liên tiếp vào mặt học sinh: Do học sinh nói thầy giáo dạy khó hiểu?

Chiều 13/8, thông tin từ Trường THPT Vĩnh Lộc cho biết, nhà trường đã báo cáo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc về việc thầy giáo V.X.T, giáo viên môn tiếng Anh của trường “tác động vật lý” với học sinh.

Hình ảnh được cắt từ video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, người đàn ông có hành động tát liên tiếp vào mặt học sinh trong video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là thầy giáo V.X.T, giáo viên tiếng Anh hiện đang công tác tại Trường THPT Vĩnh Lộc. Em học sinh trong video là N.T.H, học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô).

Thầy V.X.T và em N.T.H là anh em họ (bố em H. là chú thầy T.). Em H. được bố mẹ gửi gắm thầy T. kèm cặp môn tiếng Anh từ khi học lớp 3.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã dùng những lời lẽ thô tục để nói với các bạn là anh họ mình (thầy T.) dạy khó hiểu.

Bức xúc vì H. phát ngôn không lễ phép đối với mình nên thầy T. đã đến nhà, quát mắng và tát em H. (có mặt của mẹ em H.).

Trường THPT Vĩnh Lộc đã yêu cầu kiểm điểm đối với thầy giáo V.X.T.

Sau khi Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc nhận được thông tin đã triệu tập khẩn hội nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu, yêu cầu thầy T. đến cùng gia đình chăm sóc, theo dõi sức khỏe của học sinh H., đồng thời tường trình, kiểm điểm trước Chi bộ, Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó, Trường THPT Vĩnh Lộc cũng yêu cầu các tổ chuyên môn rà soát, nhắc nhở, kiểm tra giáo viên trong việc thực hiện các hoạt động ở địa phương theo đúng quy định.

Thầy T. đã cùng gia đình đã đưa em H. đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương. Kết quả em H. bị rách màng nhĩ tai trái, hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sức khỏe đã cơ bản ổn định.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền một video chia sẻ sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 34 phút ngày 8/8/2025, một người đàn ông được cho là một thầy giáo hiện đang công tác tại Trường THPT Vĩnh Lộc đã tát liên tiếp vào mặt một nam sinh. Cũng theo thông tin lan truyền, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nam sinh có lời nói không hay về thầy giáo, khiến thầy bức xúc tìm đến nhà và có hành động như trong đoạn clip.

Linh Hương