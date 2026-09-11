Nghĩa tình đồng đội thanh niên xung phong

Sau năm 1975, hàng nghìn thanh niên xung phong (TNXP) của Tổng đội N4212-P37 được thành lập với 3.900 quân, từ C2 đến C12. Những cựu TNXP có nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng đập thủy điện, làm đường giao thông... Điều đáng quý ở những người cựu TNXP N4212-P37 không chỉ là những đóng góp trong quá khứ mà còn là tinh thần sẻ chia, đùm bọc nhau trong cuộc sống hiện tại.

Ban liên lạc TNXP N4212-P37 và Câu lạc bộ cựu TNXP sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh trao xe lăn cho hội viên Lê Thị Khoái, xã Đồng Tiến.

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7//1950 - 15/7/2026), đại diện Ban liên lạc N4212-P37 đã cùng với Câu lạc bộ cựu TNXP sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh đến thăm, trao tặng xe lăn cho hội viên Lê Thị Khoái, thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Tiến bị bệnh, khó khăn trong việc đi lại. Trước đây, khi còn là chi hội trưởng hội cựu TNXP ở thôn, bà Khoái luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần vượt khó, sống nghĩa tình với đồng đội. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, chồng mất, các con ở xa, bà Khoái bị tai biến và khó khăn trong vận động. Nắm bắt tình hình hội viên, Ban liên lạc N4212-P37 đã vận động nguồn lực trao tặng cho bà Khoái một chiếc xe lăn để đi lại thuận tiện hơn.

Bà Khoái là một trong những hội viên của Tổng đội N4212-P37 nhận được sự quan tâm của đồng đội. Với tâm niệm, đồng đội không chỉ là những người từng sát cánh bên nhau trên công trường, nơi gian khó, mà còn là chỗ dựa tinh thần của nhau khi tuổi già. Với định hướng ấy, nhiều hoạt động nghĩa tình đã được Ban liên lạc Tổng đội N4212-P37 duy trì thường xuyên và lan tỏa sâu rộng. Để có nguồn lực hoạt động, ban liên lạc đã xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội tại các đại đội. Đến nay, quỹ bình quân đạt hơn 2 triệu đồng/hội viên.

Bên cạnh đó, ban liên lạc còn tích cực vận động nguồn lực hàng trăm triệu đồng hỗ trợ hội viên khó khăn về phương tiện đi lại, xây nhà, mua con giống chăn nuôi... Đã có nhiều căn nhà của hội viên khó khăn xuống cấp được hỗ trợ sửa chữa, giúp đồng đội có nơi ở khang trang; nhiều hội viên được giúp đỡ con giống gia súc, gia cầm để phát triển chăn nuôi phù hợp với sức khỏe, cải thiện cuộc sống... Những hoạt động nghĩa tình sẻ chia ấy là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp những người từng cống hiến tuổi trẻ cho đất nước cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ đồng đội.

Đối với các cựu TNXP N4212-P37, về nguồn là một trong những hoạt động nghĩa tình đồng đội đầy nhân văn. Hằng năm, các đại đội tổ chức thăm lại chiến trường xưa, dâng hương tại các tượng đài TNXP. Mỗi chuyến đi là một lần ký ức được khơi dậy để những người còn sống thêm trân trọng giá trị của hòa bình và sự cống hiến, hy sinh của đồng đội.

Ở tuổi xế chiều, những cựu TNXP vẫn không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Họ tích cực tham gia công tác hội, gương mẫu trong gia đình và nơi cư trú, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, tiếp nối truyền thống cách mạng. Nhiều hội viên luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng quê hương và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Năm mươi năm đã qua, nghĩa tình đồng đội được vun đắp mỗi ngày. Giá trị lớn nhất mà Tổng đội TNXP N4212-P37 để lại không chỉ là những công trình, những đóng góp cho quê hương, mà còn là bài học về nghĩa tình đồng đội. Tình cảm được xây dựng từ gian khó và gìn giữ bằng sự chân thành tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.

Bài và ảnh: Lê Hà