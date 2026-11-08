Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026

Nghị quyết 353/NQ-CP đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, hướng tới tăng trưởng GDP từ 10%, giải ngân 100% vốn đầu tư công và kiểm soát lạm phát.

Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Nghị quyết nêu: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn rủi ro, tác động bất lợi đến triển vọng tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, nhất là trước tác động lớn từ bên ngoài và diễn biến bất thường của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Trước tình hình đó, trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động chuẩn bị, tổ chức tổng kết công tác năm 2026 thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027, trong đó đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp đột phá của bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/11/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Bám sát kịch bản tăng trưởng quý 4 và năm 2026, rà soát, xác định rõ dư địa và khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, điều chuyển vốn theo thẩm quyền từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; đôn đốc hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án theo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)

Tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Theo dõi sát tình hình trong nước, quốc tế, diễn biến lãi suất, tỷ giá; chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng; bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, kiểm soát rủi ro, nợ xấu.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước, quản lý hiệu quả nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

Không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý

Kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%; rà soát các yếu tố tăng giá theo ngành, địa bàn, nhất là hàng hóa thiết yếu, có nhu cầu lớn dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán để có giải pháp kiềm chế lạm phát, không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để gián đoạn nguồn cung; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc trực tiếp với các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố lớn để kiểm soát chặt chẽ giá trên địa bàn.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng số... Thúc đẩy khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành kinh tế mới, công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số...

Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài

Phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc vào lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, xác định rõ phương án, trách nhiệm, thời hạn giải quyết và sớm đưa vào khai thác. Tập trung đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, giảm giá, đa dạng hóa xúc tiến thương mại, phân phối hàng hóa sản xuất trong nước, khai thác nhu cầu mua sắm, du lịch dịp cuối năm; tổ chức tốt Hội chợ quốc gia. Đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường còn dư địa, giảm mạnh nhập siêu, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, nghị quyết; chuẩn bị tốt phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Khẩn trương thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương; khắc phục bất cập về phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin... bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Đẩy nhanh hoàn thiện vị trí việc làm, đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031

Đẩy nhanh hoàn thiện vị trí việc làm, đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031; khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, tạo việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035; Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng công tác sơ kết Chiến dịch. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư y tế, an toàn thực phẩm.

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026; đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở cho công nhân, người lao động, xây dựng trường học tại các xã biên giới; khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên.

Phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa; tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là năng lực thực thi tại cơ sở; gắn trách nhiệm với tiến độ, chất lượng, kết quả công việc; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Không để vướng mắc về cơ chế, chính sách làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh

Chấn chỉnh kịp thời tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong thực thi công vụ; giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhất là về lãi suất, thủ tục thuế, hải quan, kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối một cửa liên thông, không để vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Củng cố tiềm lực, giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, buôn lậu, gian lận thương mại...

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, các cam kết, thỏa thuận quốc tế; chuẩn bị tốt Năm APEC Việt Nam 2027. Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-10-nam-2026-post1146857.vnp