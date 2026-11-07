Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển đô thị

Sáng 7/11, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo hội viên.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa đã chú trọng củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Đến nay, Hội có 170 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội trực thuộc, trong đó nhiều hội viên có chuyên môn sâu về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.

Hội đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các dự án, đồ án quy hoạch xây dựng; đóng góp ý kiến về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Nhiều hội viên trực tiếp tham gia lập, phản biện các đồ án quy hoạch quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo cơ sở thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển bền vững”, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh; củng cố, phát triển các chi hội phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, nông thôn trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính phát biểu tại Đại hội.

Các đồng chí đề nghị Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ của các hội viên; phát huy vai trò phản biện độc lập, khách quan, có chiều sâu, góp phần giải quyết những bất cập trong công tác quy hoạch đô thị, như tình trạng ngập úng đô thị, vấn đề môi trường.

Đồng thời, tập hợp và đoàn kết các tổ chức, cá nhân, cộng đồng cùng tham gia tích cực vào xây dựng hệ thống đô thị xanh, đô thị thông minh; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 38 ủy viên. Ông Lê Đình Nam tái cử chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hùng Sơn