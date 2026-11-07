Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ ở Thanh Hóa hiện nay đang đặt ra yêu cầu, đó là phải phát hiện đúng nhân tố, mạnh dạn giao việc, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, tạo nguồn cán bộ kế cận có năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, cũng như góp phần tạo chuyển biến thực sự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu vừa có tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài của công tác cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Chủ động tạo nguồn, phát hiện đúng người bồi dưỡng từ thực tiễn

Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, từ những nhân tố trẻ được tín nhiệm, giao nhiệm vụ ở các bản vùng cao, đồng chí nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ đối với yêu cầu phát triển của Thanh Hóa hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, cần được chuẩn bị chủ động từ yêu cầu phát triển của tỉnh. Đối với Thanh Hóa, yêu cầu này càng rõ khi tỉnh vừa phải phát huy các động lực tăng trưởng ở khu vực công nghiệp, đô thị, ven biển, vừa phải thúc đẩy phát triển miền núi, biên giới và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Vì vậy, công tác này phải gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Qua loạt bài “Đảng trao niềm tin, cán bộ trẻ dựng xây bản làng” của Báo Thanh Hóa vừa qua, có thể nhận thấy một số nhân tố trẻ ở các xã Thiên Phủ, Quang Chiểu, Văn Phú đã thể hiện tinh thần trách nhiệm qua những việc làm cụ thể như hướng dẫn bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, vận động thanh niên tìm việc làm, kết nối tiêu thụ nông sản... Điều đáng quý là họ biết tiếp cận vấn đề từ nhu cầu của người dân và kiên trì vận động để tạo chuyển biến ở bản mình. Đây là những căn cứ thực tiễn để cấp ủy theo dõi, phát hiện nhân tố có khả năng phát triển.

Để đảm đương chức trách lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ cần được rèn luyện thêm năng lực xác định nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện, phối hợp các lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả của tập thể. Với miền núi, biên giới, còn phải hiểu địa bàn, tôn trọng văn hóa của đồng bào, biết phát huy người có uy tín và giữ gìn đoàn kết cộng đồng. Từ sự tín nhiệm ở thôn, bản đến việc đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý là quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định.

Phóng viên: Để phát hiện, đào tạo, bố trí và sử dụng hiệu quả cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cấp ủy các cấp cần chú trọng những yêu cầu gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong: Trước hết, từng cấp ủy phải xác định rõ địa phương, cơ quan mình cần những năng lực nào, vị trí nào còn thiếu nguồn kế cận, từ đó chủ động phát hiện và chuẩn bị cán bộ. Cùng với đội ngũ đang công tác trong hệ thống chính trị, cần quan tâm những nhân tố thể hiện được trách nhiệm, khả năng tập hợp quần chúng và hiệu quả công việc từ phong trào ở cơ sở. Đối với miền núi, phải chú ý nguồn cán bộ tại chỗ, người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ có triển vọng; đồng thời chủ động bổ sung nguồn có chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

Việc phát hiện phải đi liền với một quá trình theo dõi, bồi dưỡng cụ thể. Người có triển vọng cần được giao công việc phù hợp để bộc lộ năng lực; qua đó xác định mặt mạnh cần phát huy, mặt còn thiếu cần bổ sung. Chẳng hạn, người làm tốt công tác vận động quần chúng cần được bồi dưỡng thêm phương pháp xây dựng kế hoạch, điều hành công việc và phối hợp chuyên môn; người có kiến thức chuyên ngành cần được rèn luyện kỹ năng dân vận, đối thoại, giải quyết tình huống ở cơ sở.

Bố trí cán bộ trẻ phải đúng sở trường, tương xứng với mức độ trưởng thành và bảo đảm sự bổ sung giữa các thế hệ trong tập thể lãnh đạo. Cấp ủy, người đứng đầu có trách nhiệm tạo điều kiện để người trẻ được tham gia công việc quan trọng, được góp ý và được sửa những hạn chế trong quá trình rèn luyện. Việc tạo nguồn phải được thực hiện bền bỉ, có theo dõi kết quả, để khi phát sinh yêu cầu về nhân sự, tổ chức đã có những người đủ điều kiện và năng lực để xem xét.

Trưởng bản Mường Pùng, xã Quang Chiểu Hà Văn Linh chia sẻ với người dân cách tích lũy tiền từ xuất khẩu lao động, đầu tư hiệu quả để tạo sinh kế lâu dài.

Trao cơ hội đi kèm với trách nhiệm kiểm tra, giám sát

Phóng viên: Khi mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ, đặc biệt ở địa bàn còn nhiều khó khăn, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và các điều kiện bảo đảm để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ cần được xác định như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong: Trao niềm tin phải được thể hiện bằng sự phân công rõ ràng và trách nhiệm đồng hành của tổ chức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 17/8/2026 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Với cán bộ trẻ, cần cụ thể hóa chủ trương này bằng môi trường làm việc dân chủ, tạo điều kiện đề xuất giải pháp.

Các đề xuất đổi mới cần được xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền; quá trình thực hiện phải có hướng dẫn, kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc. Khi kết quả chưa đạt yêu cầu phải đánh giá khách quan động cơ, điều kiện và quá trình thực hiện, phân biệt rủi ro khách quan trong đổi mới vì lợi ích chung với hành vi vụ lợi, thiếu trách nhiệm để xử lý đúng quy định.

Người đứng đầu phải trực tiếp quan tâm đến sự tiến bộ của cán bộ trẻ thuộc phạm vi quản lý, phân công người có kinh nghiệm hướng dẫn và bảo đảm việc đánh giá khách quan. Về phía cán bộ trẻ, được tin tưởng càng phải nghiêm túc tự rèn luyện, giữ gìn liêm chính, chấp hành kỷ luật và cầu thị tiếp thu góp ý. Sự hỗ trợ của tổ chức cần giúp cán bộ nâng dần khả năng tự giải quyết công việc và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Đội ngũ kế cận phải đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh

Phóng viên: Trước yêu cầu phát triển của tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ đáp ứng yêu cầu mới?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong: Nghị quyết số 30-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra yêu cầu chuẩn bị đội ngũ có khả năng đảm đương những công việc mà quá trình phát triển đang đòi hỏi. Ở cấp tỉnh, cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ cần được nâng cao năng lực tham mưu chính sách, phân tích, dự báo, điều phối và xử lý những vấn đề liên ngành. Ở cấp xã, phải chú trọng năng lực quản trị địa bàn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Những yêu cầu đó cần được phản ánh trong việc xác định vị trí việc làm, đào tạo và lựa chọn cán bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 25/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phải giúp xác định rõ mỗi vị trí cần năng lực gì, cán bộ đang đáp ứng đến đâu và nguồn kế cận cần được chuẩn bị như thế nào. Từ đó, từng cấp ủy xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ trẻ phù hợp, ưu tiên những lĩnh vực, địa bàn còn thiếu cán bộ có năng lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tính thực chất của việc rà soát, đề xuất và sử dụng cán bộ.

Một nhiệm vụ tỉnh đang quan tâm là đổi mới bồi dưỡng cán bộ cơ sở theo yêu cầu công việc. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh dự thảo Đề án bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp làm việc cho cán bộ, công chức cơ sở giai đoạn 2027-2030, định hướng đến năm 2035; khảo sát đúng nhu cầu và xây dựng nội dung sát từng vị trí. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cần chú trọng khả năng xử lý tình huống, tổ chức thực hiện quyết định và sử dụng dữ liệu trong điều hành. Chất lượng bồi dưỡng phải được thể hiện qua sự tiến bộ khi trở lại công tác.

Cùng với đào tạo, phải tạo điều kiện để cán bộ trẻ tham gia giải quyết những nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Ở các xã miền núi, biên giới cần rèn luyện năng lực tổ chức phát triển sinh kế, kết nối việc làm, vận động đồng bào, phòng ngừa thiên tai và giữ vững đoàn kết cộng đồng. Ở khu vực Nghi Sơn và các địa bàn có nhiều dự án, cần chú trọng năng lực phối hợp giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện đầu tư công, giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp đúng quy định. Qua những công việc đó, lựa chọn người có khả năng lãnh đạo, biết huy động sự tham gia của tập thể và tạo kết quả thiết thực cho địa phương.

Các cấp ủy cần kiểm tra định kỳ kết quả tạo nguồn, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng đội ngũ thuộc phạm vi quản lý. Những hạn chế trong phát hiện nguồn, đào tạo, phân công nhiệm vụ và bố trí cán bộ phải được làm rõ, khắc phục kịp thời. Công tác cán bộ trẻ chỉ đạt yêu cầu khi vừa góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, địa phương, vừa hình thành được đội ngũ có khả năng đảm đương nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Phóng viên: Thưa đồng chí, chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ cần được kiểm chứng bằng những kết quả nào, và kết quả đánh giá phải được sử dụng ra sao trong công tác cán bộ?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong: Chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ phải được đánh giá toàn diện về phẩm chất, năng lực, uy tín, lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu. Cần kiểm chứng năng lực tham mưu, quyết định theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện và xây dựng đoàn kết thông qua chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc; làm rõ đóng góp và trách nhiệm cá nhân đối với kết quả của tập thể.

Trưởng bản Na Chiềng, xã Thiên Phủ Hà Văn Đốc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.

Đối với cán bộ trẻ, cần coi trọng khả năng học hỏi, tinh thần đổi mới, sự trưởng thành qua thực tiễn và triển vọng phát triển. Việc đánh giá phải thường xuyên, khách quan, có kiểm chứng, gắn với yêu cầu của vị trí công tác và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Người có năng lực, triển vọng cần được giao nhiệm vụ phù hợp để tiếp tục rèn luyện; người còn hạn chế cần được hướng dẫn khắc phục, trường hợp không đáp ứng yêu cầu phải được xem xét, xử lý theo quy định. Mọi quyết định về công tác cán bộ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền và quy trình.

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ trẻ phải gắn với xây dựng môi trường công vụ ngày càng chuyên nghiệp, kỷ cương, dân chủ và khuyến khích đổi mới. Mỗi cơ quan, đơn vị cần chuẩn hóa quy trình làm việc, phân công đúng năng lực, đánh giá công bằng và tạo cơ hội để cán bộ phát triển bằng kết quả cống hiến. Trong môi trường đó, cán bộ trẻ vừa được rèn luyện, trưởng thành, vừa góp phần đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần hợp tác và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Khi người có năng lực được tin tưởng giao việc, sử dụng đúng sở trường và ghi nhận xứng đáng, họ sẽ có thêm động lực gắn bó, cống hiến lâu dài.

Điều tỉnh mong đợi là qua mỗi nhiệm vụ, cán bộ trẻ trưởng thành hơn, cơ quan và địa phương hoạt động hiệu quả hơn, người dân được phục vụ tốt hơn. Khi người trẻ chứng minh được bản lĩnh, năng lực bằng kết quả và giữ được sự tín nhiệm của Nhân dân, tổ chức có cơ sở vững chắc để giao trọng trách. Đó cũng là cách chuẩn bị đội ngũ kế cận có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của Thanh Hóa.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đặng Trung (thực hiện)