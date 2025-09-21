Ngày hội hiến máu tình nguyện “VietinBank - Trao giọt máu hồng sẻ chia sự sống” năm 2025

Ngày 21/9, hệ thống các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “VietinBank - Trao giọt máu hồng sẻ chia sự sống” năm 2025.

Cán bộ, nhân viên các chi nhánh tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “VietinBank - Trao giọt máu hồng sẻ chia sự sống” năm 2025.

Với tinh thần “Ở đâu có cán bộ, đoàn viên VietinBank, ở đó có nghĩa cử hiến máu”, giai đoạn 2022 - 2025, VietinBank đã tham gia hơn 50 chương trình hiến máu, vận động trên 15.000 lượt cán bộ, đoàn viên, khách hàng, đối tác tham gia. Riêng các chương trình “Trao giọt máu hồng sẻ chia sự sống” năm 2023 và 2024 đã tạo tiếng vang lớn, góp phần bổ sung nguồn máu quý giá cho ngành y tế.

Đông đảo cán bộ, nhân viên 3 chi nhánh nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, nhân viên VietinBank được kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến máu.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc VietinBank Thanh Hóa tham gia hiến máu tại chương trình.

Cán bộ, nhân viên VietinBank tham gia hiến máu.

Chương trình “VietinBank - Trao giọt máu hồng sẻ chia sự sống” năm 2025 nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc hệ thống các chi nhánh của VietinBank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: VietinBank Thanh Hóa, VietinBank Bắc Thanh Hóa và VietinBank Sầm Sơn.

Số đơn vị máu thu được tại chương trình sẽ được chuyển về các bệnh viện, cơ sở y tế để giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu duy trì sự sống cũng như khắc phục tình trạng khan hiếm máu hiện nay.

Các đơn vị máu được trao sẽ góp phần giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu duy trì sự sống.

Niềm vui của cán bộ, nhân viên các chi nhánh VietinBank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khi được tham gia một hoạt động ý nghĩa.

Đây là hoạt động ý nghĩa được duy trì triển khai trong nhiều năm qua, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm xã hội của cán bộ, nhân viên VietinBank. Thông qua chương trình, VietinBank tiếp tục lan tỏa thông điệp ý nghĩa “trao giọt máu hồng, sẻ chia sự sống”, góp phần xây dựng hình ảnh VietinBank phát triển bền vững, gắn liền với lợi ích cộng đồng.

Nguyễn Lương