Ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa suy giảm

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ngày mai (26/6), nắng nóng có khả năng suy giảm.

Ảnh minh họa.

Hôm nay (25/6), ở khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ không khí cao nhất ngày đo tại các trạm khí tượng cơ bản từ 38,5 - 40,5 độ C, riêng tại trạm Như Xuân 41,7 độ C, trạm Tĩnh Gia 41,5 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 - 45%.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 23-25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén yếu nên ngày 26/6 ở khu vực tỉnh Thanh Hóa nắng nóng có khả năng suy giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 - 55%.

Từ ngày 27/6 nắng nóng ở Thanh Hóa có khả năng sẽ kết thúc.

Dự báo chi tiết các khu vực như sau:

NM