Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa suy giảm

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ngày mai (26/6), nắng nóng có khả năng suy giảm.

Ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa suy giảm

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ngày mai (26/6), nắng nóng có khả năng suy giảm.

Ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa suy giảm

Ảnh minh họa.

Hôm nay (25/6), ở khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ không khí cao nhất ngày đo tại các trạm khí tượng cơ bản từ 38,5 - 40,5 độ C, riêng tại trạm Như Xuân 41,7 độ C, trạm Tĩnh Gia 41,5 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 - 45%.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 23-25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén yếu nên ngày 26/6 ở khu vực tỉnh Thanh Hóa nắng nóng có khả năng suy giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 - 55%.

Từ ngày 27/6 nắng nóng ở Thanh Hóa có khả năng sẽ kết thúc.

Dự báo chi tiết các khu vực như sau:

Ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa suy giảm

NM

Từ khóa:

#Thanh hóa #Khí tượng thủy văn #khu vực #Dự báo #Tĩnh Gia #Như Xuân #Nắng nóng gay gắt #Không khí #Nhiệt độ #Áp thấp nóng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đấu tranh quyết liệt với vi phạm về môi trường

Đấu tranh quyết liệt với vi phạm về môi trường

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, thời gian qua lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.
Bộ đội biên phòng chung tay bảo vệ môi trường

Bộ đội biên phòng chung tay bảo vệ môi trường

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở khu vực biên giới, biển, đảo là việc làm thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống của Nhân dân. Từ nền nếp chính quy trong doanh trại đến công tác vận động quần chúng ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng...
Thanh Hóa nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thanh Hóa nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Môi trường
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hôm nay (24/6), trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, riêng khu vực trung du, miền núi có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 40-45%,...
Mùa mưa bão năm 2026: Dự báo xảy ra khoảng 16-19 đợt mưa lớn diện rộng trên cả nước

Mùa mưa bão năm 2026: Dự báo xảy ra khoảng 16-19 đợt mưa lớn diện rộng trên cả nước

Môi trường
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mùa mưa bão năm 2026, dự báo xuất hiện 8-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền; mưa lớn diện rộng có thể xảy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh