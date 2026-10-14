Nga - UAE trao đổi về tình hình Trung Đông, thỏa thuận dầu diesel với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan mới đây đã trao đổi về tình hình Trung Đông và thỏa thuận đưa dầu diesel của Nga trở lại thị trường quốc tế, trong bối cảnh quyết định này vấp phải sự chỉ trích từ một số nước phương Tây.

Theo Điện Kremlin ngày 13/10, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác song phương, các diễn biến tại Trung Đông và triển vọng giải quyết khủng hoảng tại vùng Vịnh. Hai bên cũng đề cập thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận với Nga về việc đưa hơn 300.000 tấn dầu diesel ra thị trường quốc tế. Washington cho rằng nguồn cung bổ sung có thể giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu, song thỏa thuận vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ Mỹ và các nước châu Âu do lo ngại nguồn thu năng lượng sẽ hỗ trợ Nga trong xung đột tại Ukraine.

Ngày 13/10, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo gọi thỏa thuận là “một sự thất vọng lớn”, cho rằng việc Washington đạt thỏa thuận trực tiếp với Moscow đi ngược nỗ lực chung của các nước ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng có thể góp phần tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu bày tỏ quan ngại với Mỹ.

Trong khi đó, Anh và Đức kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Về phía Moscow, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết nước này có khả năng khôi phục xuất khẩu dầu diesel lên mức 3-3,5 triệu tấn mỗi tháng vào cuối năm nay. Nga cho rằng nguồn cung bổ sung có thể góp phần cân bằng thị trường năng lượng trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Tuy nhiên, giới phân tích hoài nghi thỏa thuận có thể tác động đáng kể đến giá nhiên liệu toàn cầu.

Minh Phương