Nga triệu Đại sứ Bỉ, phản đối cáo buộc đe dọa châu Âu

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Bỉ tại Moskva Michel Gerebtzoff để phản đối những phát biểu của các quan chức Bỉ mô tả Nga là mối đe dọa đối với châu Âu, cho rằng các tuyên bố này thiếu căn cứ và làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Trong cuộc gặp ngày 13/10, phía Nga bày tỏ bác bỏ những cáo buộc mà Moskva cho là ngày càng gia tăng từ giới lãnh đạo chính trị và quân sự Bỉ về các mối đe dọa hỗn hợp, hoạt động phá hoại và nguy cơ quân sự trực tiếp xuất phát từ Nga. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các cáo buộc này không có cơ sở và bác bỏ hoàn toàn những nhận định trên.

Theo tuyên bố của bộ này, một số quan chức Bỉ đã sử dụng ngôn từ mang tính đối đầu, cố tình mô tả Nga là kẻ thù. Moskva cho rằng những phát biểu như vậy đang đẩy căng thẳng leo thang, làm gia tăng nguy cơ đối đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi phía Bỉ cân nhắc những hệ quả có thể phát sinh từ các tuyên bố nói trên, đồng thời giảm bớt những phát ngôn chống Nga mà Moskva cho là góp phần làm gia tăng căng thẳng trên toàn châu Âu.

Động thái ngoại giao này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken hồi cuối tháng 9 cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị cho nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp mà ông cho là do Nga tiến hành trong những tháng tới. Ông Francken mô tả Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Bỉ và kêu gọi tăng cường năng lực phòng không của châu Âu.

Quan niệm an ninh của các nước phương Tây, thuật ngữ “mối đe dọa hỗn hợp” thường chỉ sự kết hợp của nhiều phương thức gây sức ép hoặc gây bất ổn, như tấn công mạng, phá hoại, gián điệp và phát tán thông tin sai lệch, nhằm gây tổn hại mà không nhất thiết dẫn đến xung đột vũ trang công khai. Bỉ cho biết các nguy cơ này là một trong những vấn đề được chú trọng trong chiến lược an ninh quốc gia.

Quan hệ giữa Nga và các nước Tây Âu tiếp tục căng thẳng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Bỉ hiện là thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với thủ đô Brussels là nơi đặt trụ sở NATO và nhiều cơ quan chủ chốt của EU.

Vân Bình