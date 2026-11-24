LHQ kêu gọi thu hẹp khoảng cách năng lực AI giữa các quốc gia

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang gia tăng cùng với tốc độ phát triển của công nghệ này, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác, đầu tư để bảo đảm mọi nước có đủ năng lực quản lý và sử dụng AI an toàn.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt về an toàn AI tại Bridgetown, Barbados ngày 23/11, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, tạo ra những thay đổi sâu rộng trong cách con người làm việc, học tập và giao tiếp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và phát triển.

Tuy nhiên, ông cảnh báo sự phát triển và phổ biến ngày càng rộng rãi của AI cũng kéo theo những rủi ro mới. Các sự cố gián đoạn công nghệ và những vụ tấn công mạng gần đây đã bộc lộ điểm yếu của các hệ thống kỹ thuật số mà thế giới ngày càng phụ thuộc. AI đang làm gia tăng các mối đe dọa, đặc biệt là nguy cơ mất an ninh mạng, thao túng thông tin và sử dụng công nghệ sai mục đích.

Ông Guterres cho rằng khoảng cách về năng lực AI giữa các quốc gia cần sớm được thu hẹp. Mặc dù công nghệ này đang tác động đến mọi nền kinh tế và xã hội, nhiều nước vẫn thiếu công cụ, kiến thức và nguồn lực để đánh giá các hệ thống AI, kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dân khi xảy ra sự cố. Theo ông, mọi quốc gia cần có đủ năng lực quản lý AI an toàn, trong khi các cơ chế bảo vệ hiện nay còn thiếu đồng bộ và chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ.

Nhấn mạnh tương lai của AI không thể do một số ít quốc gia quyết định thay cho phần còn lại của thế giới, người đứng đầu LHQ kêu gọi xây dựng nhận thức chung về các rủi ro mới, đồng thời thiết lập những cơ chế đánh giá độc lập, đáng tin cậy đối với các hệ thống AI có năng lực cao. Ông cũng đề nghị chính phủ các nước, khu vực tư nhân, tổ chức tài chính và các nhà tài trợ tăng đầu tư vào phát triển năng lực AI, đặc biệt hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng hạ tầng và năng lực ứng dụng công nghệ này.

Cùng quan điểm, Thủ tướng Barbados Mia Amor Mottley cảnh báo việc năng lực phát triển và vận hành AI tập trung tại một số ít khu vực có thể khiến bất bình đẳng toàn cầu ngày càng trầm trọng. Bà kêu gọi tăng đầu tư vào hạ tầng, cơ sở dữ liệu, đào tạo nhân lực và phát triển các mô hình AI phù hợp với những giá trị, ưu tiên của từng quốc gia.

Thủ tướng Mottley nhấn mạnh đổi mới AI cần thúc đẩy quyền con người, hỗ trợ phát triển bền vững và bảo đảm mọi người đều có quyền tham gia định hình tương lai. Bà đồng thời cảnh báo không để con người một lần nữa bị biến thành nguồn dữ liệu phục vụ lợi ích và lợi nhuận của một số ít chủ thể. Theo bà, các quốc gia cần chú trọng phát triển AI trong nước nhằm củng cố chủ quyền công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và khai thác hiệu quả những tiềm năng khoa học mà công nghệ này mang lại.

Thanh Hằng