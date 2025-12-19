Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa xác nhận Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ nước này. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: ABC News.

Phát biểu trước toàn quốc và Quốc hội tại phiên họp thứ hai của Đại hội Nhân dân toàn Belarus khóa 7 tại Minsk ngày 18/12, ông Lukashenko nhấn mạnh rằng sự hợp tác này với Nga đảm bảo khả năng phòng thủ chiến lược của Belarus. Theo ông, với hệ thống này, Minsk và Moscow đang có một gói biện pháp răn đe chiến lược toàn diện.

Tổng thống Alexander Lukashenko cũng cho biết đây là biện pháp đề phòng trường hợp xung đột leo thang, ngoài ra Belarus cũng đã tập hợp lực lượng vài chục nghìn quân sẵn sàng tham gia vào hành động quân sự. Ông Lukashenko nói thêm, Oreshnik sẽ không đóng quân ở một vị trí duy nhất mà sẽ di chuyển tới các địa điểm cụ thể và nếu cần thiết có khả năng tiến hành tấn công từ một trong số các địa điểm đó.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik mới được Nga phát triển sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm nay, nhấn mạnh Moscow sẽ bảo vệ và tìm cách mở rộng lợi ích chiến lược tại Ukraine nếu Kyiv và các đồng minh phương Tây từ chối đáp ứng các yêu cầu của Nga trong đàm phán hòa bình. Những động thái này đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang hạt nhân tại châu Âu.

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới của Nga. Ảnh: UNITED24 Media.

Được biết, hệ thống Oreshnik có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5.500km, và tốc độ đạt Mach 10, tương đương 3.439 mét/giây. Tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ cao và nằm sâu bên trong lòng đất. Hơn nữa, nếu được triển khai trên quy mô lớn, sức mạnh tấn công của hệ thống Oreshnik có thể sánh ngang với vũ khí hạt nhân.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.