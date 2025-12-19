Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ Belarus

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa xác nhận Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ nước này. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt.

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa xác nhận Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ nước này. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt.

Tin liên quan:

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: ABC News.

Phát biểu trước toàn quốc và Quốc hội tại phiên họp thứ hai của Đại hội Nhân dân toàn Belarus khóa 7 tại Minsk ngày 18/12, ông Lukashenko nhấn mạnh rằng sự hợp tác này với Nga đảm bảo khả năng phòng thủ chiến lược của Belarus. Theo ông, với hệ thống này, Minsk và Moscow đang có một gói biện pháp răn đe chiến lược toàn diện.

Tổng thống Alexander Lukashenko cũng cho biết đây là biện pháp đề phòng trường hợp xung đột leo thang, ngoài ra Belarus cũng đã tập hợp lực lượng vài chục nghìn quân sẵn sàng tham gia vào hành động quân sự. Ông Lukashenko nói thêm, Oreshnik sẽ không đóng quân ở một vị trí duy nhất mà sẽ di chuyển tới các địa điểm cụ thể và nếu cần thiết có khả năng tiến hành tấn công từ một trong số các địa điểm đó.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik mới được Nga phát triển sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm nay, nhấn mạnh Moscow sẽ bảo vệ và tìm cách mở rộng lợi ích chiến lược tại Ukraine nếu Kyiv và các đồng minh phương Tây từ chối đáp ứng các yêu cầu của Nga trong đàm phán hòa bình. Những động thái này đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang hạt nhân tại châu Âu.

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ Belarus

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới của Nga. Ảnh: UNITED24 Media.

Được biết, hệ thống Oreshnik có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5.500km, và tốc độ đạt Mach 10, tương đương 3.439 mét/giây. Tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ cao và nằm sâu bên trong lòng đất. Hơn nữa, nếu được triển khai trên quy mô lớn, sức mạnh tấn công của hệ thống Oreshnik có thể sánh ngang với vũ khí hạt nhân.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.

Tin liên quan:
  • Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới nhất trên lãnh thổ Belarus
    “Giải mã” tên lửa Oreshnik của Nga

    Ngày 21/11, “Oreshnik” - một loại tên lửa mới của Nga mang theo 6 đầu đạn đã tấn công Dnipro, Ukraine. Kiev cho biết vụ tấn công gây ra thiệt hại hạn chế. Nhưng với việc lần đầu tiên Nga sử dụng sử tên lửa Oreshnik trong chiến đấu, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là không thể ngăn cản, đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia quân sự phương Tây.

Từ khóa:

#Belarus #Tên lửa đạn đạo #Tổng thống nga vladimir putin #Tấn công

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh