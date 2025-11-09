Nỗi lo sau lũ...

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 9 vừa qua, cây cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày, xã Xuân Tín đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Từ đó đến nay, hàng trăm hộ dân các thôn 2, 3, 4, 5 của xã bị chia cắt, việc đi lại, học tập, sản xuất nông nghiệp đều gặp nhiều khó khăn.

Cầu Mọ sau khi bị lũ cuốn trôi.

Cầu bị lũ cuốn trôi, người dân chịu cảnh chia cắt

Cầu Mọ được xây dựng năm 2017, dài khoảng 100m, rộng 4m, là tuyến giao thông chính nối các thôn của xã Xuân Tín với đường tỉnh 518C, đồng thời kết nối các khu dân cư hai bên bờ sông Cầu Chày với vùng sản xuất lúa, hoa màu của người dân. Suốt nhiều năm qua, cây cầu là huyết mạch giúp người dân qua lại, giao thương hàng hóa, học sinh đến trường thuận lợi. Theo người dân nơi đây kể lại, đêm 29/9, lũ trên sông Cầu Chày dâng cao bất ngờ. Chỉ trong ít giờ, dòng nước dữ đã cuốn phăng toàn bộ kết cấu cầu Mọ, để lại hai bên mố sụt lún, gãy đổ, trơ khung sắt nằm ngổn ngang. Ông Bùi Văn Hải, bí thư chi bộ thôn 5 đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng: “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa thấy nước lũ lên nhanh và cao đến thế. Chúng tôi chỉ kịp di dời và chuyển một số tài sản, còn cây cầu thì bất lực bị nước lũ cuốn đi”.

Theo phản ánh, kể từ sau lũ, người dân hai bên sông phải đi đường vòng qua tuyến đường khác dài gần 10km để ra trung tâm xã hoặc sang vùng sản xuất. Học sinh đến trường cũng vất vả hơn, nhất là trong những ngày mưa rét. Các cháu đi học phải dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ để đi đường vòng qua các xã khác, nhiều hôm mưa lớn đường trơn, phụ huynh rất lo lắng. Một người dân thôn 2, xã Xuân Tín, cho biết: “Cầu bị cuốn, việc vận chuyển nông sản và vật liệu xây dựng giữa hai bên gần như tê liệt. Muốn sang bên kia sông phải đi vòng xa, chi phí thêm. Trước khi xây dựng cầu mới, người dân rất mong có một cây cầu tạm để qua lại, nhất là mùa thu hoạch sắp tới”. Không chỉ là khó khăn về đi lại, nhiều hộ dân còn lo lắng việc sản xuất bị đình trệ, tiêu thụ nông sản bị ách tắc, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

Sớm đầu tư cầu mới, ổn định đời sống người dân

Theo quan sát, vị trí cầu Mọ giờ chỉ còn mố cầu đã gãy đổ, đất đá ngổn ngang. Đường dẫn hai đầu cầu bị xói lở sâu, giao thông hoàn toàn tê liệt. Theo lãnh đạo xã Xuân Tín cho biết: "Ngay sau sự cố, UBND xã đã huy động lực lượng khắc phục tạm thời, đắp đất chống tràn, trải bạt hạn chế sạt lở ăn sâu vào bờ, dựng rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm. Tuy vậy, đây chỉ là biện pháp tình thế nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, về lâu dài cần giải pháp đầu tư bền vững".

Ngày 9/10/2025, UBND xã Xuân Tín đã có Báo cáo số 202/UBND-BC gửi Sở Xây dựng phương án xây dựng mới cầu Mọ. Theo báo cáo, cầu Mọ là cầu phục vụ giao thông đi lại cho hơn 400 hộ dân thôn 2, 3, 4, 5 của xã Xuân Tín với đường tỉnh 518C. Tuy nhiên, qua cơn bão số 10 lũ lên nhanh vượt mức lịch sử đã cuốn trôi hoàn toàn một mố cầu và toàn bộ các nhịp cầu. Vì vậy, UBND xã Xuân Tín đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm để bà con có cầu mới thuận tiện cho giao thông đi lại, trao đổi, mua bán; các cháu được đi học đến trường an toàn, thuận lợi.

Theo đề xuất thì cầu Mọ mới được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều dài dự kiến là 150m, rộng 8,5m, mặt cầu 7,5m. Đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài là 1.000m; chiều rộng nền đường 7,5m; chiều rộng mặt đường 6,5m. Dự kiến tổng mức đầu tư là 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2026. Dự án khi hoàn thành không chỉ phục hồi tuyến giao thông huyết mạch mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Trước đó, ngày 14/10/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3281/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với hư hỏng cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày trên địa bàn xã Xuân Tín. Giao Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có ý kiến tham gia về quy mô, giải pháp, tổng mức đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng cầu Mọ theo đề nghị của UBND xã Xuân Tín tại Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 9/10/2025, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp theo chỉ đạo tại Thông báo số 196/TB-UBND ngày 7/10/2025 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giải pháp hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm đến nay. Giao Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND xã Xuân Tín trong quá trình thực hiện, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về mức hỗ trợ nguồn kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng cầu Mọ đảm bảo theo đúng quy định.

Trong khi chờ dự án được phê duyệt, chính quyền xã Xuân Tín đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh qua lại khu vực cầu sập. Song, với người dân nơi đây, từng ngày trôi qua là thêm một ngày vất vả. Cây cầu không chỉ là phương tiện giao thông, mà còn là nhịp cầu kết nối đời sống Nhân dân hai bên, là con đường học sinh đến trường...

Bài và ảnh: Đình Giang