Nasa Express: Người bạn đồng hành uy tín trong dịch vụ gửi hàng đi Mỹ

Trong thời đại hội nhập, nhu cầu gửi hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ ngày càng tăng mạnh. Giữa thị trường nhiều lựa chọn, Nasa Express nổi bật như một đơn vị vận chuyển quốc tế uy tín. Nơi đây mang đến giải pháp gửi hàng đi Mỹ nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn cho hàng chục nghìn khách hàng mỗi năm.

Nasa Express: Hành trình chinh phục niềm tin khách hàng

Ra đời với sứ mệnh kết nối hàng hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, Nasa Express đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực vận chuyển xuyên quốc gia. Hiện nay, doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ vận chuyển đi hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó gửi hàng đi Mỹ là dịch vụ được nhiều người tin chọn, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lượng đơn hàng.

Với đối tác chiến lược như DHL, FedEx, UPS và USPS, Nasa Express đảm bảo giao hàng nhanh, an toàn và đúng tiến độ. Đội ngũ am hiểu hải quan giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và yên tâm trong mọi thủ tục. Nhờ sự tận tâm, thương hiệu đã trở thành “người bạn đồng hành” tin cậy của cộng đồng Việt kiều và doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ lẻ.

Dịch vụ gửi hàng đi Mỹ đa dạng, tiết kiệm và uy tín

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, Nasa Express đã và đang khẳng định vị thế đơn vị vận chuyển quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong dịch vụ gửi hàng đi Mỹ. Uy tín, nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm, đó là những giá trị mà thương hiệu này không ngừng gìn giữ và phát triển.

Các mặt hàng có thể gửi tại Nasa Express

Hiểu rõ nhu cầu đa dạng của khách hàng, Nasa Express cung cấp nhiều gói dịch vụ linh hoạt. Từ hàng cá nhân, hàng kinh doanh, mỹ phẩm, thực phẩm khô đến hàng dễ vỡ hoặc giá trị cao, mọi đơn hàng đều được xử lý chuyên nghiệp, vận chuyển bằng đường hàng không nhanh chóng. Khách hàng có thể gửi hầu hết các loại hàng hóa hợp pháp như:

. Quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang.

. Thực phẩm khô, bánh kẹo, cà phê, hạt điều, mắm, chà bông.

. Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc bổ.

. Hàng điện tử, linh kiện, quà lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ.

. Giấy tờ, tài liệu, bưu phẩm cá nhân.

Đặc biệt, Nasa Express hỗ trợ đóng gói, kiểm tra và khai báo hải quan giúp hàng hóa dễ dàng thông quan, hạn chế rủi ro bị giữ hoặc trả về.

Bảng giá dịch vụ gửi hàng đi Mỹ

Để khách hàng dễ dàng lựa chọn, Nasa Express áp dụng mức cước linh hoạt theo trọng lượng và loại hàng hóa. Giá cước trọn gói, không phát sinh chi phí ẩn, đảm bảo tính minh bạch và tiết kiệm tối đa cho người gửi.

Cân nặng (kg) Hàng thông thường Thực phẩm Mỹ phẩm + TPCN 1kg 1.290.000 (VNĐ) 1.340.000 (VNĐ) 1.420.000 (VNĐ) 2kg 1.760.000 (VNĐ) 1.810.000 (VNĐ) 1.920.000 (VNĐ) 3kg 2.250.000 (VNĐ) 2.350.000 (VNĐ) 2.490.000 (VNĐ) 5kg 3.020.000 (VNĐ) 3.070.000 (VNĐ) 3.320.000 (VNĐ) 7kg 3.640.000 (VNĐ) 3.690.000 (VNĐ) 3.950.000 (VNĐ) 10kg 4.670.000 (VNĐ) 4.770.000 (VNĐ) 5.120.000 (VNĐ)

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy vào loại hàng, điểm nhận và thời gian giao. Khách hàng có thể xem chi tiết tại trang web chính thức https://nasa-express.com/ để được báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất.

Điểm tạo nên sự khác biệt và uy tín từ Nasa Express

Trên thị trường vận chuyển quốc tế cạnh tranh gay gắt, Nasa Express không ngừng khẳng định vị thế bằng chất lượng dịch vụ, tính minh bạch và sự tận tâm với khách hàng. Đó chính là nền tảng giúp doanh nghiệp này được đông đảo cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt lựa chọn khi gửi hàng đi Mỹ. Ưu điểm nổi bật của Nasa Express:

. Hệ thống vận hành chuyên nghiệp, hợp tác với các hãng bay quốc tế lớn, đảm bảo thời gian giao nhanh.

. Bảng giá rõ ràng, cạnh tranh, hỗ trợ tính cước trước khi gửi.

. Dịch vụ trọn gói: từ đóng gói, khai báo hải quan, đến giao tận tay người nhận.

. Bảo hiểm hàng hóa đầy đủ, cam kết bồi thường nếu xảy ra mất mát, hư hại.

. Theo dõi đơn hàng 24/7, cập nhật trạng thái vận chuyển minh bạch.

. Tư vấn miễn phí, hỗ trợ quy định gửi hàng, tránh các mặt hàng bị cấm.

. Chính sách chiết khấu hấp dẫn cho khách gửi thường xuyên hoặc số lượng lớn.

Nasa Express không chỉ là đơn vị giao nhận hàng hóa, mà còn là cầu nối tin cậy giữa người Việt trong và ngoài nước. Hàng nghìn kiện hàng mỗi ngày được gửi đi an toàn, kịp thời mang theo tình cảm, trách nhiệm và sự an tâm của khách hàng. Nếu đang tìm kiếm người bạn đồng hành đáng tin cậy cho những chuyến hàng xuyên đại dương, hãy liên hệ ngay:

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 5 Nhất Chi Mai, phường Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0938 993 766

Website: https://nasa-express.com/

Email: sales1@nasaexpress.vn