Nâng chất lượng dịch vụ, tăng sức hút điểm đến

Chất lượng dịch vụ không chỉ quyết định mức độ hài lòng của du khách mà còn là cơ sở để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của điểm đến. Chính vì vậy, cùng với việc khai thác tiềm năng, lợi thế từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, xã Thường Xuân đã và đang tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm chất lượng cho du khách.

Homestay Riverside, thôn Tiến Sơn (xã Thường Xuân) chú trọng nâng cao chất lượng buồng phòng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách.

Dip nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gia đình chị Bùi Thị Phương, tỉnh Phú Thọ đã có chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng tại homestay Riverside, thôn Tiến Sơn (xã Thường Xuân). Chia sẻ cảm nhận trong thời gian ở đây, chị Phương cho biết: “Ngoài không gian xanh với những địa điểm check-in lý tưởng, homestay Riverside còn cung cấp nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác như: đi bộ, ngắm nhìn những ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái, tối đến cùng bà con đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ, hát khặp, múa sạp, đánh cồng chiêng, khua luống và thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị núi rừng như: canh đắng, thịt trâu gác bếp, cá nướng, tôm sông. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên ở đây phục vụ du khách khá thân thiện, nhiệt tình, giá cả đều được niêm yết công khai nên chúng tôi rất hài lòng”.

Xác định nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch chính là “chìa khóa” để thu hút khách du lịch ở cả trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú, homestay Riverside đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ và liên tục làm mới mình bằng những sản phẩm du lịch độc đáo. Bà Nguyễn Thị Mai, chủ homestay Riverside cho biết: “Nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn du khách và giữ gìn lại những giá trị văn hóa bản địa của đồng bào Thái, homestay được thiết kế hoàn toàn bằng những vật liệu gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, kết hợp thêm không gian cảnh quan thiên nhiên xanh mát, thoáng đãng tạo điểm nhấn thu hút du khách. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách từ nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, buồng phòng, đến việc bảo vệ tài nguyên môi trường trong hoạt động du lịch, niêm yết giá công khai. Cùng với đó, là tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên được tham gia các khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử khi phục vụ du khách. Tăng cường quảng bá du lịch trên các nền tảng số zalo, facebook, từ đó góp phần tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút được du khách đến tham quan, lưu trú”.

Với tiềm năng, lợi thế là địa phương còn gìn giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào Thái, cùng một hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa độc đáo như: đền Cửa Đặt, đền Cô Ba, Khu di tích Hội thề Lũng Nhai, đình làng Hồ và Vườn Quốc gia Xuân Liên - nơi có cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, lại nằm trải rộng trên địa bàn lớn với nhiều dạng địa hình, tạo nên sự đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam... Xã Thường Xuân đã và đang chú trọng phát triển đa dạng sản phẩm du lịch như: du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch xanh, du lịch tâm linh... Đồng thời, khuyến khích các cơ sở lưu trú tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết: Một trong những thay đổi rõ nét nhất của du lịch trên địa bàn xã là sự cải thiện về hạ tầng giao thông và dịch vụ lưu trú. Trong năm 2025, trên địa bàn xã có nhiều dự án phục vụ phát triển du lịch được đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng như: dự án đường vào di tích Hội thề Lũng Nhai, dự án hệ thống thu gom rác thải thôn Tiến Sơn, dự án cầu đi bộ dọc ven hồ Xuân Minh... Cùng với đó, xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ sở lưu trú trên địa bàn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du lịch, cải thiện chất lượng dịch vụ, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường tạo không gian xanh, sạch, đẹp, thoáng mát hấp dẫn du khách. Đồng thời, tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách theo hướng nhanh chóng, chuyên nghiệp. Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm mang lại những trải nghiệm độc đáo, thú vị, có chiều sâu để thu hút khách.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt