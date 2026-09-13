Nâng cấp, cải tạo hệ thống điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tại địa phương, Điện lực Thạch Thành đã chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định.

Công nhân kỹ thuật Điện lực Thạch Thành kiểm tra định kỳ TBA.

Điện lực Thạch Thành quản lý vận hành 367,85km đường dây trung áp, 931,55km đường dây hạ thế, 358 trạm biến áp (TBA), cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho 44.503 khách hàng của các xã: Kim Tân, Thạch Bình, Vân Du, Ngọc Trạo, Thành Vinh, Thạch Quảng. Để đảm bảo nguồn điện được cung ứng an toàn, không gián đoạn, Điện lực Thạch Thành thực hiện nghiêm túc các chế độ vận hành của các điểm nút, đường dây, TBA, đồng thời thường xuyên kiểm tra định kỳ, luân chuyển các máy biến áp quá tải, non tải. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, người dân.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc các chế độ vận hành, đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện, hằng năm, Điện lực Thạch Thành đã tham mưu cho UBND các xã ban hành kế hoạch về cao điểm thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, bảo vệ hành lang lưới điện.

Từ năm 2025 đến nay, Điện lực Thạch Thành đã triển khai giải pháp nhằm chống quá tải lưới điện, giảm bán kính cấp điện và nâng cao chất lượng điện áp. Cụ thể, đơn vị đã đầu tư hơn 89 tỷ đồng để xây mới 33 TBA cùng với xây mới và cải tạo hơn 89km đường dây hạ áp. Công tác sửa chữa cũng được đẩy mạnh với việc nâng cấp hơn 3,2km đường dây trung áp và thực hiện 245 hạng mục sửa chữa thường xuyên nhằm khắc phục triệt để các khiếm khuyết trên lưới điện. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương chặt tỉa hơn 3.000 cây xanh ngoài hành lang an toàn và phát quang khoảng 325 cây có nguy cơ gây sự cố trên toàn tuyến.

Những năm trước đây, hạ tầng lưới điện của xã Kim Tân chưa được đầu tư đồng bộ khiến điện áp thấp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Được sự quan tâm của Nhà nước, hạ tầng lưới điện của xã được đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. Từ năm 2025 đến nay, xã đã được đầu tư xây dựng mới và cải tạo 3,6km đường dây trung áp, 14 TBA, 26,7km đường dây hạ áp với tổng mức đầu tư 17,3 tỷ đồng.

Ông Hà Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân, cho biết: Hiện tại chất lượng điện áp của xã được nâng lên, có tác động tích cực đến cuộc sống của người dân cũng như sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, xã tiếp tục cùng với Điện lực Thạch Thành tuyên truyền Nhân dân sử dụng tiết kiệm điện; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, giải phóng hành lang lưới điện.

“Để nâng cao chất lượng điện áp, Điện lực Thạch Thành đang tập trung nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ số để giám sát và xử lý sự cố kịp thời. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm trong giờ cao điểm và phối hợp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện nhằm phục vụ tốt nhất cho kinh tế - xã hội địa phương”, ông Phan Đức Thanh, Trưởng Điện lực Thạch Thành nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn