Nâng cao năng lực tham mưu, trách nhiệm quản lý cho cán bộ xã, phường

Chiều 17/10, tại hội trường Nhà khách Z111 (phường Hạc Thành), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho cán bộ các xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, giám đốc, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh được truyền đạt 6 nhóm nội dung gồm: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện chế độ báo cáo về kiểm soát TTHC trên Hệ thống báo cáo của Bộ Tư pháp; thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số, khai thác ứng dụng VNeID và những nội dung của Nghị định số 385/2026/NĐ-CP về kiểm soát TTHC.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số địa phương vẫn còn những hạn chế. Việc triển khai các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của cấp trên có nơi chưa kịp thời, thiếu chủ động; vẫn còn tình trạng thu thừa thành phần hồ sơ, sai quy trình; thẩm quyền giải quyết hồ sơ chưa đúng theo quy định; công tác tham mưu văn bản còn kém chất lượng.

Để những nội dung tập huấn chuyển thành kết quả cụ thể trong công việc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị sau hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường rà soát lại việc phân công trách nhiệm, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, không để hồ sơ chậm trễ do thiếu phối hợp hoặc chưa rõ trách nhiệm.

Khẩn trương tham mưu trình Chủ tịch UBND xã, phường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Cùng với đó, cần kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Công khai, minh bạch đầy đủ trình tự, danh mục hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý TTHC; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa, ủy quyền ký kết quả giải quyết TTHC.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết TTHC.

Tố Phương