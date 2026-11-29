Tìm giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt tại xã Nông Cống

Hai năm liên tiếp (2025-2026) xã Nông Cống phải hứng chịu những đợt ngập lụt sâu, kéo dài, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân. Bên cạnh tác động của mưa lũ cực đoan, thực tế cho thấy những bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi và quy hoạch thoát nước cũng đang đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá tổng thể để tìm giải pháp khắc phục căn cơ, hạn chế tình trạng ngập lụt tái diễn.

Nhận diện những điểm nghẽn tiêu thoát lũ

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiên độ thực hiện Dự án tiêu thoát lũ vùng III - Nông Cống.

Nằm ở vùng hạ lưu sông Thanh Ban, thôn Bái Đa, xã Nông Cống là một trong những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài. Theo người dân, khoảng hai năm trở lại đây, mỗi khi mưa lũ, nước sông dâng cao, có thời điểm lên sát mặt cầu Thanh Ban, gây ngập khu dân cư, chia cắt giao thông và đảo lộn sinh hoạt.

Người dân cho rằng, tình trạng ngập lụt có dấu hiệu gia tăng từ khi triển khai thi công công trình đê bao trục tiêu Xuân Hòa và thực hiện thanh thải lòng dẫn sông Yên tại khu vực hạ lưu cầu. Ông Lê Đăng Nguyên, thôn Bái Đa, xã Nông Cống, cho biết: “Hai năm gần đây, mưa lũ khiến nước sông dâng cao tận mặt cầu Thanh Ban, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống người dân. Theo chúng tôi, khu vực hai bên cầu còn nhỏ hẹp, khả năng tiêu thoát nước hạn chế. Người dân mong muốn các cấp, ngành sớm có giải pháp khơi thông dòng chảy, tiêu thoát lũ tốt hơn để ổn định cuộc sống”.

Không chỉ riêng khu vực Bái Đa, nguy cơ ngập lụt tại Nông Cống còn gắn với đặc điểm địa hình, thủy văn của cả khu vực. Nằm ở vùng hợp lưu của ba con sông lớn là sông Yên, sông Mực và sông Thị Long, nhiều khu vực có địa hình thấp trũng, chịu áp lực tiêu thoát nước lớn. Khi mưa lớn trên diện rộng, nước từ các khu vực tập trung về nhanh, trong khi mực nước sông dâng cao khiến khả năng tiêu tự chảy bị hạn chế, gia tăng áp lực cho hệ thống kênh tiêu và trạm bơm.

Trong hai năm 2025-2026, các đợt mưa lũ đặc biệt lớn đã khiến hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế ước tính gần 300 tỷ đồng. Những con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xem xét lại năng lực của hệ thống phòng, chống và tiêu thoát lũ.

Hệ thống cống qua tuyến đường Vạn Thiện - Bến En nhỏ hẹp.

Qua rà soát bước đầu, bên cạnh yếu tố thời tiết cực đoan, một số bất cập về hạ tầng cũng được đặt ra. Tại khu vực Làng Mật, Làng Trù, tuyến cao tốc đi qua và hệ thống cống qua tuyến đường Vạn Thiện - Bến En cần được đánh giá về khẩu độ, khả năng kết nối và tiêu thoát nước. Một số công trình chưa có giải pháp đồng bộ để kiểm soát nước lũ tràn ngược vào khu dân cư, ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu úng của hệ thống, trong đó có trạm bơm Đò Bòn 1.

Đáng chú ý, một số dự án hạ tầng chưa đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, việc hoàn trả kênh mương bị ảnh hưởng trong quá trình thi công chưa đáp ứng yêu cầu. Cao độ san nền tại một số khu vực thiếu thống nhất, làm thay đổi hướng tập trung dòng chảy, khiến nước dồn về các vùng trũng thấp và khu dân cư cũ.

Những vấn đề trên cho thấy, ngập lụt tại Nông Cống không đơn thuần là hệ quả của những trận mưa lớn, mà còn liên quan đến khả năng thích ứng của hệ thống hạ tầng trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan.

Trước thực trạng này, xã Nông Cống đang tập trung rà soát các khu dân cư thường xuyên bị ngập, xây dựng phương án bảo đảm an toàn và ổn định đời sống Nhân dân; đồng thời nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện ngập úng, hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Nông Cống Đồng Minh Quân.

Chủ tịch UBND xã Nông Cống Đồng Minh Quân, cho biết: “Địa phương mong muốn các cấp, ngành nghiên cứu, đánh giá tổng thể thực trạng ngập lụt để có giải pháp khắc phục, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ trong thời gian tới. Trước mắt, xã chủ động rà soát các khu vực xung yếu, xây dựng phương án ứng phó và ổn định đời sống người dân".

Rà soát tổng thể, đề xuất giải pháp căn cơ

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch khảo sát thực tế tại xã Nông Cống.

Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng ngập lụt, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch đã tổ chức khảo sát thực tế tại xã Nông Cống. Đoàn đã tập trung kiểm tra hiện trạng các tuyến sông, kênh tiêu, cầu, cống, công trình giao thông, thủy lợi; đồng thời đối chiếu số liệu quan trắc khí tượng, thủy văn để đánh giá nguyên nhân và khả năng tiêu thoát nước.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tiêu thoát lũ vùng III - Nông Cống.

Qua khảo sát bước đầu, các cơ quan chuyên môn nhận định, tình trạng ngập lụt tại địa phương chịu tác động tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, mưa lớn cực đoan, địa hình thấp trũng, mực nước các sông dâng cao là những yếu tố tự nhiên quan trọng. Cùng với đó, những bất cập trong thiết kế hệ thống cống tiêu thoát nước trên các tuyến giao thông, sự thiếu đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và thủy lợi cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát lũ.

Trước mắt, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan huy động nguồn lực khẩn trương nạo vét, thanh thải vật cản tại các cầu, cống; khơi thông dòng chảy, xử lý những vị trí ách tắc, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tiêu thoát lũ vùng III - Nông Cống nhằm từng bước nâng cao năng lực tiêu úng cho khu vực.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch khảo sát thực tế tại xã Nông Cống.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng tiêu thoát lũ tại các xã thuộc khu vực huyện Nông Cống cũ. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án đầu tư đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi, đê điều, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai trong điều kiện mới.

Cùng với đầu tư công trình, cần rà soát các dự án giao thông, khu dân cư và công trình xây dựng có tác động đến dòng chảy tự nhiên; kiểm tra việc bảo đảm khẩu độ cống, hoàn trả kênh mương, kết nối hệ thống thoát nước. Những bất cập cần được xác định rõ để có phương án xử lý, tránh tình trạng công trình này hoàn thành lại trở thành điểm nghẽn đối với công trình khác.

Với người dân vùng ngập lụt, mong muốn lớn nhất không chỉ là được hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mỗi trận lũ, mà là không còn phải thường trực nỗi lo nước dâng mỗi khi mùa mưa đến. Vì vậy, việc khẩn trương xác định nguyên nhân, xử lý các điểm nghẽn và triển khai giải pháp đồng bộ tại Nông Cống không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ tính mạng, tài sản, ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.

Lê Hợi