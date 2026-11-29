Phường Sầm Sơn tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Phường Sầm Sơn còn 751 trường hợp chưa đăng ký đất đai, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu. Để tháo gỡ, địa phương đang tập trung rà soát, phân loại từng hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, quy hoạch và nghĩa vụ tài chính. Trên cơ sở đó, phường xây dựng phương án xử lý phù hợp, phấn đấu giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Gia đình chị Cao Thị Quỳnh ở tổ dân phố Vinh Sơn, phường Sầm Sơn vui mừng được cấp GCNQSDĐ sau 10 năm chờ đợi.

Nhiều hồ sơ vướng mắc kéo dài

Trong số 751 trường hợp, có 185 trường hợp liên quan đến đất giao không đúng thẩm quyền. Đây là những hồ sơ có nguồn gốc sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, giấy tờ pháp lý không đầy đủ, gây khó khăn cho công tác xác minh và hoàn thiện thủ tục.

Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến hồ sơ giao đất, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính không còn đầy đủ. Nhiều hộ đã nộp tiền sử dụng đất nhưng thất lạc phiếu thu, trong khi hồ sơ lưu trữ không có quyết định, biên bản giao đất. Một số thửa đất liên quan đến thừa kế chưa thống nhất việc phân chia, chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng thiếu giấy tờ chứng minh.

Bên cạnh đó, những bất cập về quy hoạch, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và việc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính cũng khiến nhiều hồ sơ chưa thể giải quyết.

Thực tế trên đòi hỏi địa phương phải rà soát kỹ, phân loại từng nhóm hồ sơ để xác định hướng xử lý phù hợp, tránh kéo dài thời gian giải quyết, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Người dân đến làm thủ tục cấp GCNQSDĐ tại Trung tâm Phục phục hành chính công phường Sầm Sơn.

Rõ người, rõ việc để tháo gỡ từng hồ sơ

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phường Sầm Sơn đã tập trung rà soát, phân loại hồ sơ. Đồng thời, thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ lần đầu với sự tham gia của các phòng chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sầm Sơn và đại diện 28 tổ dân phố.

Thay vì xử lý hồ sơ theo cách thụ động, phường phân công cán bộ địa chính phụ trách từng khu vực, trực tiếp đối chiếu hồ sơ lưu trữ với hiện trạng sử dụng đất, xác minh nguồn gốc và hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Những trường hợp đủ điều kiện được ưu tiên giải quyết; hồ sơ vướng mắc được phân loại, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án tháo gỡ cụ thể.

Phường cũng tăng cường khai thác hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu nộp ngân sách qua các thời kỳ; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sầm Sơn đẩy nhanh đo đạc, trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính.

Với những trường hợp liên quan đến thừa kế, chuyển nhượng, nghĩa vụ tài chính hoặc vượt thẩm quyền, địa phương chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn để hướng dẫn, đề xuất giải quyết. Trong cải cách thủ tục hành chính, phường yêu cầu không phát sinh thêm thành phần hồ sơ, không yêu cầu người dân cung cấp lại những giấy tờ đã xác định không còn lưu giữ; kiểm soát chặt quy trình tiếp nhận, giải quyết, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Những giải pháp trên bước đầu mang lại kết quả, trong năm 2026, phường Sầm Sơn đã tiếp nhận 1.597 hồ sơ đất đai, giải quyết 1.198 hồ sơ đủ điều kiện. Riêng cấp GCNQSDĐ lần đầu đạt 295 trường hợp; 185 trường hợp đất tái định cư, đấu giá được cấp giấy chứng nhận.

Tính từ ngày 1/7/2025 đến 25/11/2026, toàn phường đã cấp giấy chứng nhận cho 743 trường hợp, trong đó có 359 trường hợp cấp lần đầu; từ ngày 25/10/2026 đến nay phường đã hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho 28 trường hợp.

Một trong những trường hợp được tháo gỡ sau nhiều năm chờ đợi là gia đình chị Cao Thị Quỳnh ở tổ dân phố Vinh Sơn. Do vướng quy hoạch, gia đình chị mất gần 10 năm chưa thể hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Sau khi được phường rà soát, xác minh và hướng dẫn, hồ sơ đã được giải quyết.

Cầm trên tay giấy chứng nhận vừa được cấp, chị Quỳnh không giấu được niềm vui: “Nhiều năm liền chưa có “sổ đỏ”, gia đình tôi lúc nào cũng lo lắng, không biết thửa đất của mình có được công nhận hay không. Mọi quyền lợi liên quan đến thửa đất như vay vốn ngân hàng, giao dịch mua bán, chuyển nhượng đều gặp khó khăn. Nay được cơ quan chức năng giải quyết và cấp sổ tận tay, gia đình tôi rất yên tâm, phấn khởi".

Công chức Trung tâm Phục phục hành chính công phường Sầm Sơn hỗ trợ người dân nộp thủ tục làm hồ sơ đất trực tuyến.

Không chỉ gia đình chị Quỳnh, hơn 100 hộ dân tại tuyến đường Lê Lợi, tổ dân phố Vinh Sơn cũng đã được rà soát, hướng dẫn và phần lớn đã được cấp giấy chứng nhận, bảo đảm được quyền lợi chính đáng của gia đình.

Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Lê Huy Hưng cho biết, địa phương yêu cầu cán bộ chuyên môn thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm, không để hồ sơ tồn đọng do nguyên nhân chủ quan. Với những trường hợp còn vướng mắc, phường tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn cấp trên tìm hướng tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 31/12/2026.

Với khối lượng hồ sơ còn lớn và nhiều vấn đề pháp lý cần giải quyết, nhiệm vụ đặt ra đối với phường Sầm Sơn không chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà còn phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Việc tập trung xử lý từng hồ sơ, gắn trách nhiệm cán bộ với kết quả giải quyết sẽ là cơ sở để địa phương từng bước khơi thông những điểm nghẽn, bảo đảm quyền lợi chính đáng về đất đai cho người dân.

Khánh Phương