Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai thông qua diễn tập thực hành

Hằng năm, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN&PTDS) tỉnh đã tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức diễn tập thực hành tình huống thiên tai, qua đó nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó cho lực lượng xung kích tại cơ sở trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại cộng đồng.

Người dân thôn Tân, xã Tiên Trang tham gia diễn tập tình huống sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão lớn.

Những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến tình hình thời tiết cực đoan, dị thường, bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đã xảy ra liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhân dân. Dự báo tình hình thời tiết, thiên tai trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Để nâng cao năng lực PCTT, TKCN, đầu tháng 8/2025, UBND tỉnh đã tổ chức diễn tập PCTT, TKCN khu vực ven biển năm 2025 tại xã Tiên Trang. Nội dung diễn tập gắn các tình huống cụ thể, sát với tình hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn các xã, phường ven biển, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong PCTT, TKCN. Đồng thời, hướng đến nâng cao nhận thức, ý thức người dân trong phòng tránh, ứng phó với thiên tai khi có tình huống.

Là đơn vị chủ trì thực hành diễn tập tình huống sơ tán người dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, xã Tiên Trang đã huy động hơn 400 người tham gia cùng các trang thiết bị cần thiết như: Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe tuyên truyền lưu động, các xe thô sơ... Người dân được xem trực tiếp thứ tự các bước và hành động của các cấp chính quyền địa phương, các lực lượng hỗ trợ. UBND xã Tiên Trang đã chuẩn bị một số tình huống, trường hợp phát sinh trong quá trình sơ tán, như: đổ, gãy cành cây, một số hộ không chịu chấp hành phải tổ chức cưỡng chế, thai phụ đến thời điểm sinh nở... Những tình huống trên có thể xảy ra trên thực tế, với việc diễn tập đầy đủ các tình huống phát sinh đem lại khả năng ứng phó linh hoạt cho lực lượng làm công tác PCTT, TKCN.

Bà Đào Thị Dung, xã Tiên Trang, cho biết: “Lần đầu tiên người dân chúng tôi được tham gia diễn tập thực hành, qua đó nắm bắt được cơ chế vận hành của các cấp, chính quyền khi có mưa bão xảy ra. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành của tỉnh và địa phương tổ chức diễn tập thường niên để nhiều người dân có thêm kiến thức, kỹ năng PCTT, khi mưa bão xảy ra”.

Với tình huống kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn khi có bão, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tiên Trang và các đơn vị liên quan huy động 125 người cùng 5 tàu kiểm soát, 15 tàu của các ngư dân và các trang thiết bị khác tham gia diễn tập. Cuộc diễn tập được các đơn vị hiệp đồng từ việc thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ tàu thuyền di chuyển đến các khu vực tránh trú an toàn trong khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá sông Lý. Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện tình huống cưỡng chế ngư dân không chấp hành lệnh cấm biển của cơ quan chức năng khi có mưa bão lớn xảy ra. Các đơn vị đã phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức đúng nguyên tắc, sát thực tế, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm khẩn trương, kịp thời, an toàn tuyệt đối về người, trang bị và phương tiện. Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, cho biết: “Thông qua buổi diễn tập, lực lượng xung kích PCTT, TKCN của xã có thêm kinh nghiệm phân công lực lượng, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh. Qua đó, địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp cơ cấu chính quyền mới; xác định rõ lực lượng chủ chốt ở cấp xã sau sáp nhập; bố trí phương tiện, vật tư hợp lý... để tăng hiệu lực, hiệu quả công tác PCTT”.

Theo Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh, diễn tập PCTT, TKCN khu vực ven biển năm 2025 là nội dung rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác PCTT, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Thông qua đó đã giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ phòng chống, ứng phó với các sự cố, thiên tai trên địa bàn. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự phối hợp giữa các lực lượng trong PCTT, TKCN.

Bài và ảnh: Lê Hợi