Cứu sống người bệnh ngay tại tuyến cơ sở nhờ mô hình “Đồng đội giúp nhau”

Nhờ từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên môn và sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn đã cấp cứu, phẫu thuật thành công nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp. Mô hình phối hợp, hỗ trợ chuyên môn giữa hai bệnh viện đang giúp người dân vùng cao được tiếp cận kỹ thuật điều trị ngay tại địa phương, hạn chế việc phải chuyển tuyến trong những tình huống nguy cấp.

Sau phẫu thuật vỡ lách, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số được kiểm soát và đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn.

Những ngày đầu tuần, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn liên tiếp tiếp nhận và xử trí các trường hợp ngoại khoa nặng, trong đó có người bệnh bị chấn thương bụng kín, vỡ lách gây sốc mất máu và trường hợp gãy xương đùi phức tạp sau phẫu thuật kết hợp xương.

Đáng chú ý, một bệnh nhân nữ 24 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng do chấn thương bụng kín, vỡ lách, sốc mất máu. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh viện nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ, huy động nhân lực, chuẩn bị phòng mổ, hồi sức, xét nghiệm và nguồn máu để phẫu thuật cấp cứu.

Trong thời điểm nguồn máu tại bệnh viện không có sẵn, 2 cán bộ, nhân viên y tế đã lập tức hiến máu tại chỗ để kịp thời cấp cứu người bệnh. Cùng với đó, 2 đơn vị khối hồng cầu được Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc hỗ trợ khẩn cấp. Nhờ nguồn máu được huy động kịp thời cùng sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật, hồi sức, ca phẫu thuật cắt lách đã được thực hiện thành công.

Hiện người bệnh tỉnh táo, các chỉ số được kiểm soát và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Không chỉ cấp cứu các trường hợp chấn thương, ngoại khoa nặng, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn còn từng bước triển khai những kỹ thuật tương đối phức tạp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn cho biết: “Với địa bàn miền núi, khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và thời gian vận chuyển có thể trở thành yếu tố bất lợi đối với người bệnh trong tình trạng nguy kịch. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cấp cứu, phẫu thuật tại chỗ cùng với cơ chế hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện đang góp phần đưa dịch vụ kỹ thuật cao hơn đến gần người dân vùng cao, tạo cơ hội cho người bệnh miền núi được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời”.

Tô Hà