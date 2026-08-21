Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông cho cán bộ Mặt trận

Sáng 21/8, tại xã Lưu Vệ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) và trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và các đại biểu dự hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về: Quy định của pháp luật và tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2026; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này; phát huy vai trò của MTTQ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATTP và TTATGT.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung do báo cáo viên truyền đạt. Tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả từ cơ sở, nhất là những giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu dân cư.

Sau hội nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu chấp hành, đồng thời tuyên truyền sâu rộng các quy định về ATTP và TTATGT tại địa phương.

Lê Phượng