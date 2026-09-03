Năm ngày nghỉ lễ: CSGT xử phạt 11 trường hợp vi phạm về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29/8 - 2/9/2026).

Đoàn xe nối đuôi nhau trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Cục CSGT, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, giảm 68 vụ (26,15%), giảm 54 người chết (36,73%), giảm 26 người bị thương (16,25%). Đáng chú ý, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và nguồn tin phản ánh, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 GPLX; tạm giữ 15.171 phương tiện.

Riêng trên đường bộ, lực lượng CSGT phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm, trong đó có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ; 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 138 trường hợp quá khổ giới hạn; 658 trường hợp chở quá số người quy định; 857 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 29 trường hợp vi phạm ma túy.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm soát 8.938 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 701 trường hợp, trừ điểm GPLX 270 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 3.332 trường hợp.

Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải; tạm giữ 11 GPLX, trừ điểm 11 GPLX.

Riêng trong ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người. So với cùng ngày năm 2025, giảm 34 vụ (53,97%), giảm 23 người chết (63,89%), giảm 17 người bị thương (44,74%). Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Cũng theo Cục CSGT, trong ngày 2/9, khi lưu lượng phương tiện trở về các đô thị tăng cao, lực lượng CSGT đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tập trung tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ và những khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc.

Trong ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 21.637 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 17.320 trường hợp. Trong đó, công an các địa phương phát hiện 17.135 trường hợp vi phạm đường bộ, lập biên bản xử lý 16.820 trường hợp; tạm giữ 92 ô tô, 3.365 xe mô tô và 377 phương tiện khác; tước 407 GPLX, trừ điểm GPLX 2.130 trường hợp.

Các hành vi vi phạm đáng chú ý trong ngày 2/9 gồm: 2.969 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3.694 trường hợp vi phạm tốc độ; 132 trường hợp chở quá số người quy định; 202 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 5 trường hợp vi phạm ma túy.

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc kiểm soát 1.781 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 122 trường hợp, trừ điểm GPLX 62 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện, gửi thông báo vi phạm 702 trường hợp.

Đáng chú ý, trong ngày 2/9, không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua Facebook, Zalo, ứng dụng VNeTraffic để kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.

Kết quả tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, trong đó số người chết giảm 36,73% so với cùng kỳ năm 2025; riêng ngày 2/9, số người chết giảm 63,89%. Tình hình giao thông tại các đô thị lớn và địa phương giáp ranh cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông: Đã uống rượu, bia không lái xe; tuân thủ tốc độ; giữ khoảng cách an toàn; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đi vào làn dừng khẩn cấp và không dừng, đỗ tùy tiện trên đường cao tốc.

Theo VGP