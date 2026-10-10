Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn của liên minh về chia sẻ tình báo

Mỹ được cho là đã hạn chế chia sẻ một số thông tin tình báo liên quan đến Triều Tiên với Hàn Quốc, đồng thời đề nghị loại Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) khỏi nhóm công tác ba bên về các mối đe dọa mạng từ Bình Nhưỡng. Diễn biến này làm gia tăng sức ép đối với Seoul trong việc bảo đảm an ninh thông tin và duy trì hợp tác tình báo với Washington.

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 10/10, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, khi trả lời bằng văn bản về tình hình hợp tác tình báo giữa hai nước, cho biết Washington kỳ vọng Seoul tuân thủ “các tiêu chuẩn của liên minh đã được duy trì trong nhiều thập kỷ”, đặc biệt trong lĩnh vực tình báo và phản gián. Tuy nhiên, quan chức này không nêu cụ thể những tiêu chuẩn được đề cập hoặc liệu Hàn Quốc có vi phạm các tiêu chuẩn đó hay không.

Bất đồng về hợp tác tình báo giữa Seoul và Washington xuất hiện từ tháng 3, sau khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young công khai thông tin về một cơ sở làm giàu urani tại tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, vốn được cho là thông tin mật mà hai bên cùng nắm giữ. Kể từ đó, Mỹ được cho là đã hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với quân đội và chính phủ Hàn Quốc trong khoảng 6 tháng. Các hạn chế này được cho là không chỉ liên quan đến Triều Tiên mà còn mở rộng sang những lĩnh vực khác.

Tại phiên kiểm toán của Quốc hội ngày 8/10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jin Yong-sung cho biết, một số thông tin cốt lõi về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vẫn bị hạn chế chia sẻ, song tình trạng sẵn sàng chiến đấu tổng thể của Hàn Quốc không bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh cần sớm giải quyết vấn đề và cho biết Seoul đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình này.

Trong một diễn biến liên quan, thông tin về việc NIS không tham dự cuộc họp của nhóm công tác ba bên Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản về các mối đe dọa mạng từ Triều Tiên tại Mỹ hồi tháng 6 gần đây mới được công bố. Theo các thông tin được dẫn lại, phía Mỹ đã đề nghị loại cơ quan này khỏi nhóm do quan ngại về cách Hàn Quốc xử lý thông tin mật.

Về phía Hàn Quốc, NIS cho biết đã có hiểu lầm liên quan đến vấn đề này từ vài tháng trước nhưng sự việc đã được giải quyết. Cơ quan này khẳng định hiện không còn hiểu lầm giữa các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh hai bên đang hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực an ninh, bao gồm an ninh mạng và các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Bích Hồng