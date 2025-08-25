Báo Wall Street Journal ngày 24/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Mỹ tuần này đã phê duyệt thương vụ bán 3.300 tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không (ERAM) cho Kiev.

Mỹ phê duyệt thương vụ 3.300 tên lửa tấn công tầm xa ERAM cho Ukraine

Báo Wall Street Journal ngày 24/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Mỹ tuần này đã phê duyệt thương vụ bán 3.300 tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không (ERAM) cho Kiev.

Mỹ phê duyệt thương vụ 3.300 tên lửa tấn công tầm xa ERAM cho Ukraine

Một tên lửa ERAM. (Nguồn: Pravda)

Theo Wall Street Journal, số vũ khí này sẽ được chuyển tới Ukraine trong vòng 6 tuần, với tổng giá trị gói viện trợ quân sự lên tới 850 triệu USD.

Nguồn tin nhấn mạnh các nước châu Âu đóng góp một phần đáng kể trong khoản này, song Wall Street Journal không nêu chi tiết về các hạng mục khác trong gói hỗ trợ.

Tờ Wall Street Journal còn cho hay tầm bắn của các tên lửa này là 240-450km, đồng nghĩa với việc Ukraine có thể sẽ cần sự chấp thuận của Lầu Năm Góc để sử dụng trong các chiến dịch tác chiến./.

Theo TTXVN



Từ khóa: Thương vụ Ukraine Tên lửa hành trình phê duyệt Chính quyền mỹ Tấn công Châu Âu Kiev Lầu năm góc Chiến dịch

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app