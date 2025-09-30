Mỹ: Lãnh đạo Quốc hội rời Nhà Trắng mà không đạt thỏa thuận, nguy cơ chính phủ đóng cửa

Các lãnh đạo Quốc hội Mỹ thuộc cả hai đảng đã rời cuộc họp với Tổng thống Donald Trump chiều 29/9 mà không đạt được thỏa thuận nào để tránh việc chính phủ đóng cửa, cho thấy sự bất đồng gay gắt vẫn tiếp diễn.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries và lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer phát biểu trước báo chí bên ngoài Cánh phía Tây Nhà Trắng, Washington, ngày 29/9/2025. (Ảnh: AP)

Nếu Quốc hội không thông qua và ông Trump không ký ban hành dự luật ngân sách vào đêm 30/9, nhiều cơ quan liên bang trên toàn quốc sẽ phải đóng cửa tạm thời, hàng loạt nhân viên không thuộc diện đặc biệt sẽ bị cho nghỉ việc không lương, gây thêm áp lực lên người lao động và nền kinh tế.

Việc Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần sẽ khiến nhiều cơ quan liên bang bị cắt giảm nhân sự nghiêm trọng, trong khi những nhân viên được coi là “thiết yếu” trong các lĩnh vực như quân đội và thực thi pháp luật sẽ tiếp tục làm việc.

Phát biểu sau cuộc họp, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói: “Giữa chúng tôi vẫn còn nhiều khác biệt,”. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance cáo buộc: “Tôi nghĩ chúng ta đang tiến vào một cuộc đóng cửa chính phủ vì phe Dân chủ không chịu làm điều đúng đắn.”

Tranh cãi chủ yếu xoay quanh các khoản tín dụng thuế thuộc Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá rẻ (ACA) - chính sách trợ cấp bảo hiểm y tế cho hàng triệu người thu nhập thấp và trung bình từ thời đại dịch COVID-19, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Phe Dân chủ coi đây là vấn đề sống còn, trong khi phe Cộng hòa cho rằng chương trình cần cải tổ vì lãng phí và gian lận. Dự luật tạm thời cấp ngân sách thêm bảy tuần đã được Hạ viện do Cộng hòa kiểm soát thông qua.

Tuy nhiên, để có hiệu lực, cần ít nhất 60 phiếu thuận tại Thượng viện. Điều này đồng nghĩa ít nhất tám thượng nghị sĩ Dân chủ phải ủng hộ, trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul tuyên bố sẽ bỏ phiếu phản đối. Phe Dân chủ cũng đang thảo luận khả năng đề xuất một dự luật ngắn hạn 1-2 tuần nếu chính phủ thực sự phải đóng cửa, nhằm có thêm thời gian đàm phán về chăm sóc sức khỏe. Nhưng hiện chưa có sự đồng thuận trong nội bộ và cũng không chắc ông Trump hay phe Cộng hòa sẽ hợp tác.

