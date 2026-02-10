Mỹ khuyến cáo đặc biệt với tàu qua eo biển Hormuz

Mỹ đã ban hành hướng dẫn hàng hải mới đối với các tàu thương mại treo cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới, trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mỹ khuyến cáo đặc biệt với tàu qua eo biển Hormuz. Khuyến cáo được đưa ra sau vòng tiếp xúc gián tiếp giữa hai nước tại Oman ngày 6/2. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Cơ quan Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, các tàu thương mại Mỹ được khuyến nghị duy trì khoảng cách xa nhất có thể với lãnh hải Iran khi di chuyển trong khu vực, song không làm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải. Khi hành trình theo hướng đông qua eo biển Hormuz, tàu được khuyên đi gần phía lãnh hải Oman.

Hướng dẫn cũng nêu rõ thuyền trưởng và thủy thủ đoàn không nên cho phép lực lượng Iran lên tàu. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra việc lên tàu, thủy thủ đoàn được yêu cầu không sử dụng vũ lực để chống lại, đồng thời nhấn mạnh việc kiềm chế này không đồng nghĩa với chấp thuận hành động kiểm tra đó.

Khuyến cáo của phía Mỹ được đưa ra sau vòng tiếp xúc gián tiếp giữa hai nước tại Oman ngày 6/2. Tehran cho biết các cuộc trao đổi về hồ sơ hạt nhân có khởi đầu tích cực và sẽ được duy trì. Trong khi đó, Washington bày tỏ mong muốn nội dung đối thoại bao gồm cả chương trình tên lửa và các hoạt động khu vực liên quan Iran, còn phía Iran khẳng định chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân và cho rằng chương trình của mình mang mục đích hòa bình.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami. Ảnh: IRNA.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh, Tehran không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium trong khuôn khổ đàm phán. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami cho biết, nước này có thể xem xét việc pha loãng lượng uranium đã làm giàu ở mức cao nếu toàn bộ các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, đồng thời khẳng định các hoạt động hạt nhân của Iran tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Các động thái trên cho thấy môi trường an ninh - hàng hải tại khu vực Vịnh tiếp tục tiềm ẩn yếu tố nhạy cảm, trong khi các kênh đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì song hành với các biện pháp gây sức ép.

Thu Uyên

Nguồn: AFP, Xinhua News.