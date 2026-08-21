Mỹ dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất lịch sử đối với Iran

Ngày 20/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington chuẩn bị áp đặt “các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế nhằm buộc Tehran chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần sáu tháng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington chuẩn bị áp đặt “các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với CNBC, ông Bessent cho rằng việc gia tăng sức ép kinh tế có thể giúp Mỹ giảm nhu cầu tiến hành thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Ông Bessent cho biết: “Nếu chúng ta đang gây áp lực kinh tế tối đa, thì điều đó có nghĩa là có thể sẽ không có một cuộc tái khởi động quy mô lớn”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump cảnh báo về một “cuộc chiến kinh tế” và tuyên bố bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Iran sẽ phải đối mặt với “những hậu quả kinh tế khổng lồ”.

Ông Bessent nhấn mạnh, Mỹ đang triển khai một “đòn kép”, gồm các biện pháp phong tỏa và một gói trừng phạt mới nhằm gây sức ép tối đa lên Tehran. Ông khẳng định các biện pháp này sẽ tác động mạnh đến Iran và giúp Mỹ đạt mục tiêu làm suy yếu chính quyền nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết sẽ công bố chi tiết các biện pháp tại cuộc họp báo vào ngày 24/8.

Iran lập tức lên án các biện pháp trừng phạt của Washington, gọi đây là hành động “khủng bố kinh tế” nhằm vào người dân nước này và là tội ác chống lại loài người.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi chỉ trích những tuyên bố của Mỹ và cho rằng Washington đang theo đuổi những chính sách thất bại và có nguy cơ khiến tình hình thêm căng thẳng. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng chỉ trích những tuyên bố của Tổng thống Trump, cho rằng Washington đang theo đuổi những chính sách thất bại và có nguy cơ khiến tình hình thêm căng thẳng, đồng thời gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu.

Được biết, một trong những vấn đề đáng chú ý trong kế hoạch mới của Mỹ là khả năng Washington nhắm tới các quốc gia tiếp tục giao thương với Iran, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo ông Bessent, Washington đang kêu gọi Bắc Kinh hợp tác trong chiến dịch gây sức ép lên Tehran. Ông cho rằng Trung Quốc có lợi ích đáng kể trong việc duy trì ổn định nguồn cung năng lượng từ khu vực Vùng Vịnh.

Trong khi Washington tăng cường sức ép, Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng với Oman về một thỏa thuận quản lý hoạt động tại eo biển Hormuz. Tehran nhiều lần cho biết một thỏa thuận có thể sắp đạt được.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã cảnh báo Oman không được “cản trở” các nỗ lực của Mỹ và thậm chí đe dọa hành động quân sự nếu nước này can thiệp theo hướng Washington phản đối.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, sau cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản ngày 20/8, cho rằng an ninh lâu dài tại eo biển Hormuz chỉ có thể được bảo đảm bằng một nền hòa bình bền vững trong khu vực, đồng thời phản đối việc tiếp tục leo thang căng thẳng.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.