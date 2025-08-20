Mùa thu nay khác rồi

Với xã Thiệu Toán - một vùng quê giàu truyền thống cách mạng thì những bài học từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cho đến hôm nay vẫn được đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã vận dụng, phát huy sáng tạo trong công cuộc xây dựng quê hương.

Một góc vùng quê cách mạng xã Thiệu Toán hôm nay.

“Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phới

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha...”.

Đây là cảm hứng của nhà thơ Nguyễn Đình Thi khi viết bài thơ “Đất nước” vào năm 1948, thời điểm đất nước và dân tộc Việt Nam vừa làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và đang bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với niềm tin tất thắng.

Mùa thu nay, mỗi vùng quê ở tỉnh Thanh Hóa đều đang chuyển mình trong công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo, trong niềm vui, phấn khởi của đại hội Đảng bộ xã, phường lần thứ nhất và không khí thi đua vận hành thông suốt và hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Các địa phương đã và đang náo nức trong khí thế mới với những niềm tin và kỳ vọng. Đó chính là niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân trước một nhiệm kỳ mới nhiều thời cơ mới của đất nước.

Từ một vùng quê nghèo gượng dậy sau chiến tranh, nhờ sáng suốt thực hiện thành công công cuộc đổi mới, 80 năm qua, Thanh Hóa không chỉ cùng với cả nước giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn vươn lên trên hành trình phấn đấu trở thành một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Hành trang hun đúc từ chặng đường 80 năm qua giúp chúng ta thêm tự tin vươn đến những nấc thang tăng trưởng ngày một bền vững. Dấu ấn lịch sử Cách mạng Tháng Tám đang đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới. Những công trình hạ tầng quy mô lớn, các dự án đô thị, khu công nghiệp, chương trình chuyển đổi số toàn diện... đang được triển khai, thể hiện khát vọng vươn cao của những vùng quê không ngừng đổi mới.

Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã, phường ở tỉnh Thanh Hóa đã mang đến một sự đổi thay lớn cho quê hương, đất nước. Nhiều vùng quê ở Thanh Hóa đã sang trang mới, sáp nhập theo hướng mở rộng hơn về không gian phát triển. Từ đây, các xã, phường có thêm những động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư. Việc tối ưu hóa nguồn lực thông qua sáp nhập các đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy chính quyền sẽ giúp giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, tạo thêm quỹ đất sạch hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi.

Cũng như triệu người dân quê Thanh khác, từ xã Na Mèo – một xã miền núi biên giới xa xôi của tỉnh, đồng bào các dân tộc nơi đây náo nức, phấn khởi trong mùa thu đổi mới của quê hương. Xã Na Mèo vừa tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã với khát vọng vươn lên từ những quyết sách đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt là những chủ trương, chính sách ưu tiên hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất sẽ giúp xã thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Với xã Thiệu Toán - một vùng quê giàu truyền thống cách mạng thì những bài học từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cho đến hôm nay vẫn được đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã vận dụng, phát huy sáng tạo trong công cuộc xây dựng quê hương. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Toán lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đang quyết tâm triển khai các nhiệm vụ để sớm đưa nghị quyết của Đảng bộ xã vào cuộc sống.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám, bài học phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy dân làm gốc và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân luôn được cấp ủy, chính quyền của xã Thiệu Toán vận dụng sáng tạo trong vận hành chính quyền hai cấp hôm nay. Đảng ủy xã đã giữ vững vai trò lãnh đạo, tập hợp được mọi thành phần, tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, lấy sức dân để lo cho dân, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”.

Đến nay, Thiệu Toán có 100% số thôn đạt chuẩn NTM, 55,5% số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt trên 70 triệu đồng/người. Ngay sau đại hội, Đảng bộ xã sẽ huy động tối đa nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ hiện đại, làm tốt công tác quy hoạch, các cơ chế chính sách phù hợp nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, thương mại, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ở tất cả địa phương trong tỉnh, không khí của sự kiện chính trị trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp các khu dân cư, thể hiện rõ nét sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân. Các tuyến đường chính được chỉnh trang, tổng vệ sinh sạch đẹp; các khu dân cư đồng loạt treo cờ Tổ quốc, pa nô, khẩu hiệu... tạo không khí sôi nổi, rộn ràng. Không chỉ trong khối tổ dân phố, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể ở các xã, phường cũng đồng loạt ra quân thực hiện các phần việc thiết thực hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Nhiều phong trào thi đua được đẩy mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các địa phương, nhất là thế hệ trẻ tích cực tuyên truyền trên mạng xã hội, tham gia vệ sinh môi trường, lan tỏa tình yêu Tổ quốc. Mỗi người một công việc khác nhau tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, đồng lòng hướng đến ngày đại lễ.

“Mùa thu nay khác rồi!” Đó cũng là cảm hứng nhân sinh của những người con dân đất Việt hôm nay khi chứng kiến những thành tựu hết sức to lớn và vẻ vang của đất nước. Nhìn lại những mùa thu đã qua và hướng về tương lai, dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng mỗi người dân vẫn vững một niềm tin sắt son với lý tưởng, con đường cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Mùa thu 2025 thật tươi thắm, thật rạng ngời. Chúng ta vẫn được đi giữa bầu trời xanh trong và cờ hoa rực rỡ. Đất nước, non sông gấm vóc giàu đẹp của chúng ta. Những vùng biển, hải đảo của chúng ta. Những làng quê yêu dấu. Dù tên gọi của nhiều vùng quê đã thay đổi nhưng bản sắc và truyền thống dựng nước và giữ nước từ bao đời nay được hun đúc vẫn còn tỏa rạng và dẫn lối ta đi trên con đường lớn hội nhập và phát triển hôm nay. Màu đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc vẫn rực rỡ khắp các ngõ xóm từ nông thôn đến thành thị, từ vùng núi đến ven biển gợi cho mỗi người con đất Việt hôm nay khí thế hào hùng mùa thu cách mạng. Niềm tự hào đã và đang được tiếp nối kể từ mùa thu tháng tám năm 1945 cho đến tận hôm nay và mãi mai sau.

Bài và ảnh: Minh Thúy