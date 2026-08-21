Mưa lớn ở các xã miền núi gây ngập úng, cảnh báo nguy cơ sạt lở

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 20 đến trưa 21/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn, khiến nước sông, suối dâng cao, nhiều ngầm tràn bị ngập, giao thông chia cắt; nguy cơ sạt lở đất tại nhiều xã miền núi đang ở mức cao.

Nước dâng cao tại ngầm tràn thôn Tân Lập, xã Đồng Lương.

Theo ghi nhận, lượng mưa phổ biến nhiều nơi từ 50 đến 90mm, có nơi trên 100mm. Tại nhiều xã miền núi, nước trên các sông, suối dâng cao khiến nhiều ngầm tràn bị ngập. Chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại tại các vị trí nguy hiểm.

Tại xã Đồng Lương, mưa lớn từ đêm 20 đến sáng 21/8 khiến một số ngầm tràn, tuyến đường giao thông và khu vực đồi núi bị ngập, sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều vị trí trên tuyến Đường tỉnh 530B từ xã Đồng Lương đi xã Văn Phú xuất hiện sạt lở.

Tại thôn Tân Lập, ngầm tràn vào thôn Tân Bình (cũ) hiện đang bị ngập sâu. Tràn Hón Phách đi xã Văn Phú cũng trong tình trạng nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Đáng chú ý, tại khu vực đồi Na Niếng, đoạn đường từ Tân Lập đi xã Văn Phú đã xuất hiện một số điểm sạt lở đất.

Điểm ngập úng tại cụm di tích Hang Bàn Bù, xã Ngọc Lặc.

Tại đập tràn Làng Chông, xã Ngọc Lặc, cập nhật sáng 21/8, nước dâng cao gây chia cắt giao thông. Tại khu vực cụm di tích Hang Bàn Bù, nước cũng dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không cố tình đi qua các ngầm tràn, khu vực đang bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi lại tại những khu vực nguy hiểm, nhất là trong thời điểm mưa lớn tiếp tục diễn ra.

Đình Giang