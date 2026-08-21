MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hóa ra mắt mô hình “Gắn mã QR tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân”

Sáng 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hóa ra mắt mô hình “Gắn mã QR tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân” nhằm đổi mới phương thức nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trên môi trường số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hóa trao bảng mã QR cho đại diện Ban Công tác Mặt trận các thôn.

Theo mô hình, người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR được đặt tại nhà văn hóa các thôn hoặc chia sẻ trên các nhóm Zalo, Fanpage của Ban Công tác mặt trận để gửi ý kiến, kiến nghị, phản ánh về những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, an ninh trật tự, môi trường, xây dựng chính quyền và các lĩnh vực khác.

Thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được Tổ công tác “Tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân” phân loại, xác minh khi cần thiết, tổng hợp và chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết. MTTQ xã đồng thời theo dõi, đôn đốc và phản hồi kết quả xử lý đến Nhân dân, qua đó hình thành quy trình tiếp nhận, chuyển xử lý và phản hồi khép kín.

Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận thôn sử dụng mã QR để tiếp nhận ý kiến, phản ánh của Nhân dân.

Việc MTTQ xã Thiệu Hoá đưa mã QR vào tiếp nhận ý kiến Nhân dân góp phần đa dạng hóa các kênh tương tác giữa Mặt trận với Nhân dân, giúp những ý kiến từ cơ sở được tiếp nhận thuận tiện, kịp thời hơn; đồng thời tạo thêm cơ sở để MTTQ thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện phương châm “Lắng nghe dân, hành động vì dân”.

Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể của MTTQ xã Thiệu Hóa nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn ứng dụng công nghệ với phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước xây dựng phương thức hoạt động mặt trận gần dân, sát dân và hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa đã trao bảng mã QR cho đại diện Ban Công tác Mặt trận 20 thôn; đồng thời hướng dẫn cán bộ mặt trận cơ sở thao tác quét mã, tiếp nhận và hỗ trợ người dân sử dụng hình thức phản ánh trực tuyến.

Thanh Mai