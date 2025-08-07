Mở rộng “cánh cửa” hội nhập qua các hiệp hội

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, việc một doanh nghiệp (DN) tự mình tìm kiếm thị trường, kết nối đối tác lớn hay tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu không thể dễ dàng. Tại Thanh Hóa, các hiệp hội DN đã trở thành những hạt nhân liên kết quan trọng, giúp cộng đồng DN địa phương gắn kết, tiếp cận các tập đoàn lớn trong nước, nhà đầu tư FDI và mở rộng cánh cửa hội nhập quốc tế.

Công ty CP Truyền thông số ADVTV giới thiệu sản phẩm lĩnh vực truyền thông tới các doanh nghiệp TP Seongnam (Hàn Quốc).

Tháng 7/2025, Hiệp hội DN tỉnh đã phối hợp cùng Hiệp hội DN TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại và kết nối giao thương Thanh Hóa - Hải Phòng năm 2025, thu hút hơn 150 DN và doanh nhân hai địa phương tham gia. Sự kiện không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa và Hải Phòng mà còn tạo cơ hội để cộng đồng DN hai bên trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch. Nhiều biên bản ghi nhớ, quy chế phối hợp đã được ký kết, mở ra tiền đề để các DN khai thác hiệu quả thị trường của nhau.

Ở phạm vi hợp tác quốc tế, các hiệp hội DN thể hiện vai trò trọng yếu khi đưa hội viên tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Điển hình như tại Hội nghị gặp gỡ, kết nối DN tỉnh Thanh Hóa và TP Seongnam (Hàn Quốc), nhiều sản phẩm và năng lực sản xuất của DN Thanh Hóa như Tổng Công ty CP Hợp Lực, Công ty CP Truyền thông số ADVTV đã được giới thiệu đến các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, truyền thông số... Đặc biệt, phiên kết nối bên lề hội nghị đã quy tụ gần 20 cặp DN đối thoại trực tiếp, trao đổi thông tin và đề xuất mô hình hợp tác. Nội dung thảo luận tập trung vào mở kênh xuất khẩu nông sản Thanh Hóa sang hệ thống siêu thị Hàn Quốc, liên kết đào tạo và tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin, phát triển các khu công nghiệp xanh và công nghệ cao phù hợp định hướng quy hoạch của cả hai địa phương.

Giám đốc Công ty CP Truyền thông số ADVTV Nguyễn Văn Thế chia sẻ: “Tham gia chương trình giao lưu, kết nối là cơ hội quý giá để chúng tôi mở rộng mạng lưới hợp tác và tìm kiếm đối tác chiến lược. Không chỉ được trực tiếp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ADVTV, chúng tôi còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm quản trị, ứng dụng công nghệ và phát triển thương hiệu từ các mô hình tiên tiến. Vai trò cầu nối của hiệp hội đã giúp các DN nhỏ và vừa như chúng tôi tự tin hơn trong hội nhập, khai thác thị trường rộng mở và tiếp cận các dự án hợp tác tiềm năng”.

Bên cạnh Hiệp hội DN tỉnh, Thanh Hóa hiện có nhiều hiệp hội ngành nghề và câu lạc bộ doanh nhân hoạt động hiệu quả, như Hiệp hội DN TP Thanh Hóa (tên gọi trước ngày 1/7), Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ và các câu lạc bộ doanh nhân khác. Cùng với tích cực đưa hội viên tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư do tỉnh tổ chức tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... để quảng bá hình ảnh DN trong tỉnh, tạo nền tảng cho xuất khẩu trực tiếp và mở rộng thị trường tiêu thụ, các tổ chức này thường xuyên tổ chức hội chợ, hội thảo, các chuyến khảo sát và kết nối giao thương trong và ngoài nước, giúp DN địa phương tiếp cận xu hướng mới, tìm kiếm đối tác đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Điển hình như tháng 6/2025, Hiệp hội DN TP Thanh Hóa đã tổ chức chương trình kết nối giao thương và học tập mô hình phát triển khu công nghiệp sinh thái tại TP Hải Phòng. Đoàn công tác đã khảo sát thực tế Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền - mô hình khu công nghiệp tiêu biểu do Công ty SHINEC phát triển. Các DN Thanh Hóa được tìm hiểu về phương thức quản lý khu công nghiệp xanh bền vững, mô hình cộng sinh công nghiệp, hệ thống xử lý nước tuần hoàn và các giải pháp giảm phát thải, tuần hoàn tài nguyên. Song song, chương trình cũng tạo cơ hội để các DN hai địa phương giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin thị trường và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Cao Tiến Đoan cho biết: “Cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại, đối thoại chính sách, hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi số, Hiệp hội DN tỉnh đã và đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế với các địa phương và DN tiềm lực mạnh. Trong các năm từ 2022-2024, hiệp hội đã tổ chức thành công nhiều đoàn xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, để lại dấu ấn quan trọng trong quảng bá hình ảnh DN Thanh Hóa, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. Nhiệm vụ này sẽ được hiệp hội tiếp tục triển khai trong năm 2025, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ DN chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và đồng hành cùng tỉnh trong mục tiêu thu hút FDI chất lượng cao.

Với hơn 300 DN xuất khẩu sang 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 50 chủng loại sản phẩm và tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân 16,6%/năm giai đoạn 2021-2025, cộng đồng DN Thanh Hóa ngày càng khẳng định năng lực hội nhập và sức cạnh tranh. Việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP đã mở rộng thị trường, thúc đẩy nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, quản trị và phát triển thương hiệu. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các hiệp hội DN đang tiếp tục khẳng định là “hạt nhân liên kết”, giúp DN khai thác tối đa lợi thế thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bài và ảnh: Tùng Lâm