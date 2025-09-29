Mậu Lâm quan tâm giải quyết đơn, thư, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Ngay sau khi đi vào hoạt động, công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) được UBND xã Mậu Lâm thực hiện nghiêm theo quy định. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của người dân, phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban tiếp công dân UBND xã Mậu Lâm hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục gửi đơn thư KNTC theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định rõ công tác giải quyết đơn thư vừa đóng vai trò quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giải quyết các vấn đề xã hội, vừa góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mậu Lâm đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, hướng đến giải quyết triệt để, tận gốc các vấn đề người dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, thống nhất nhận thức công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, nhằm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Xã Mậu Lâm đã bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thuận lợi công tác tiếp công dân; ưu tiên bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm để tiếp công dân; phân công lãnh đạo UBND xã tiếp công dân theo định kỳ. Đồng thời, niêm yết công khai địa điểm, lịch tiếp, nội quy tiếp công dân ở vị trí dễ nhìn để người dân được biết.

UBND xã Mậu Lâm cũng tiến hành rà soát, hoàn thiện các nội dung, quy chế, quy định về tiếp công dân, giải quyết KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Phân công lãnh đạo xã trực tiếp xuống khu dân cư nắm bắt tình hình đời sống, những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở. Từ đó kịp thời xử lý phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật và giải quyết triệt để những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống Nhân dân. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước mà còn góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, tố cáo.

Theo thống kê, từ khi bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động đến ngày 20/9/2025, xã đã tổ chức 8 lượt tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận 9 đơn kiến nghị của người dân. Toàn bộ số đơn này đều thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp xã. Các nội dung người dân quan tâm kiến nghị, phản ánh, tố cáo chủ yếu liên quan đến đất đai, môi trường, việc thực hiện chính sách cán bộ... Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã Mậu Lâm đã hoàn thành giải quyết 9/9 đơn kiến nghị. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Nhiều vụ khiếu nại được giải quyết, hòa giải từ khi mới phát sinh ở cơ sở, những vụ việc phức tạp cũng được tập trung giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật KNTC. Góp phần ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, cho biết: “Hoạt động tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân xã được duy trì, đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. Thông qua tiếp dân, các cán bộ đã hướng dẫn cho công dân thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của người KNTC; đồng thời kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giải thích, giải đáp các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho người dân. Sau khi được giải thích, nhiều công dân đã thấu hiểu và tự nguyện rút đơn thư. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục cử cán bộ tiếp dân và nhân viên các phòng ban đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC. Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, từ đó góp phần phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính”.

Bài và ảnh: Minh Khanh