Mạo danh cán bộ địa chính xử lý hồ sơ đất đai: Chiêu lừa về tận làng quê

Những cuộc gọi tự xưng cán bộ địa chính, cơ quan Nhà nước yêu cầu cập nhật dữ liệu đất đai, xác thực hồ sơ hoặc tích hợp giấy tờ điện tử đang xuất hiện tại một số địa phương. Dù chưa ghi nhận thiệt hại lớn, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động phát đi cảnh báo, tăng cường tuyên truyền nhằm giúp người dân nhận diện và tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bỉm Sơn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các cuộc gọi giả danh cán bộ địa chính, cơ quan Nhà nước.

Đầu giờ chiều, điện thoại của anh Phạm Ngọc Thống, tổ dân phố số 6, phường Bỉm Sơn đổ chuông. Người gọi tự giới thiệu là cán bộ cơ quan Nhà nước, thông báo hồ sơ đất đai của gia đình cần được cập nhật, đồng bộ lên hệ thống dữ liệu. Để hoàn tất thủ tục, anh được yêu cầu mang căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến trung tâm phục vụ hành chính công. Nếu không thể đến trực tiếp, anh chỉ cần kết bạn zalo để được hướng dẫn.

Thoạt nghe, những thông tin này không có gì bất thường. Bởi thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, đồng bộ thông tin giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dữ liệu dân cư. Tuy nhiên, anh Thống quyết định đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để kiểm tra. Tại đây, anh mới “té ngửa” rằng mình vừa bị rơi vào bẫy lừa đảo.

Không riêng anh Thống, thời gian gần đây nhiều người dân trên địa bàn phường Bỉm Sơn phản ánh việc nhận được các cuộc gọi với nội dung tương tự. Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ địa chính, nhân viên văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ công an hoặc cơ quan quản lý Nhà nước để thông báo hồ sơ đất đai chưa được cập nhật, cần xác thực hoặc tích hợp lên các nền tảng điện tử.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng sẽ hướng dẫn người dân truy cập đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Tinh vi hơn, chúng yêu cầu nạn nhân quét khuôn mặt, đọc mã OTP hoặc bật chế độ chia sẻ màn hình điện thoại để “hỗ trợ thao tác”. Khi người dân làm theo, dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng có thể bị chiếm đoạt. Điều khiến nhiều người dễ mắc bẫy là các đối tượng lợi dụng chính những nội dung đang được triển khai rộng rãi như cập nhật dữ liệu đất đai, chuyển đổi số hay dịch vụ công trực tuyến để tạo lòng tin. Với người lớn tuổi hoặc người ít tiếp cận công nghệ, rất khó để phân biệt đâu là yêu cầu thật, đâu là cuộc gọi lừa đảo.

Ngay sau khi nắm bắt phản ánh của người dân, UBND phường Bỉm Sơn đã ban hành văn bản cảnh báo, đồng thời yêu cầu công an phường, trung tâm cung ứng dịch vụ công và các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền tới người dân.

Địa phương khẳng định là khi cần rà soát, bổ sung hoặc xác thực thông tin phục vụ công tác quản lý đất đai, UBND phường sẽ triển khai thông qua các kênh chính thức và thông báo cụ thể tới tổ dân phố. Công chức địa phương và cơ quan chuyên môn không trực tiếp gọi điện yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, tài khoản hay mã xác thực.

Đại diện Phòng Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đơn vị không gọi điện yêu cầu người dân cung cấp căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài khoản ngân hàng hay mã xác thực để cập nhật dữ liệu đất đai. Mọi hoạt động bổ sung, chỉnh lý hồ sơ đều được thực hiện theo quy trình và thông qua các kênh chính thức. Người dân cần kiểm chứng thông tin với cơ quan chức năng khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường.

Không chỉ tại Bỉm Sơn, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh như Thiệu Hóa, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Sao Vàng... cũng đã đăng tải thông tin cảnh báo người dân về thủ đoạn tương tự trên cổng thông tin điện tử.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an xã Thiệu Hóa, cho biết: “Qua công tác nắm tình hình và thông tin từ các cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy, đây là phương thức có thể tác động đến người dân, nhất là người cao tuổi và những người ít tiếp cận công nghệ. Công an xã đã tham mưu cho UBND xã triển khai các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo; phối hợp với các thôn và lực lượng ở cơ sở nâng cao nhận thức cho người dân. Chúng tôi khuyến cáo người dân không cung cấp căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các yêu cầu cài đặt ứng dụng, truy cập đường link lạ theo hướng dẫn qua điện thoại”.

Việc nhiều địa phương chủ động phát đi cảnh báo dù chưa ghi nhận thiệt hại cho thấy công tác phòng ngừa đang được đặt lên trước một bước. Khi các dịch vụ công ngày càng được số hóa, nhận diện sớm những cuộc gọi giả mạo chính là cách tốt nhất để người dân tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo ngày một tinh vi.

Bài và ảnh: MINH TÂM