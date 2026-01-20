Mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu nơi vùng cao

Ở khu phố Bon, xã Quan Sơn, nhiều người biết đến vợ chồng trẻ là chị Lò Thị Linh và anh Lương Minh Hiếu làm kinh tế giỏi.

Chị Lò Thị Linh trong trang phục dân tộc Thái chia sẻ với lãnh đạo Hội LHPN xã về hoạt động dịch vụ của gia đình. Ảnh: Minh Trang

Sinh ra ở xã Sơn Thủy, tốt nghiệp đại học ngành sư phạm mầm non nhưng chị Linh lại rẽ ngang sang con đường kinh doanh. Năm 2018 nên duyên với chồng ở phố Bon, xã Quan Sơn, đôi vợ chồng son chưa có vốn làm ăn nên được bố mẹ động viên, tạo điều kiện để có động lực, mạnh dạn làm kinh tế. Vợ chồng chị Linh đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội 100 triệu đồng mở hàng bán tạp hóa trang trải cuộc sống, chồng chạy xe đường dài. Sinh ra và lớn lên ở miền núi, Linh nhận thấy nguồn lâm sản là thế mạnh của người dân nơi đây nhưng có lúc, có thời điểm rất khó bán, hoặc bị ép giá nên giá trị thu nhập không cao. Linh bàn với chồng chuyển hướng khởi nghiệp sang kinh doanh lâm sản và được chồng ủng hộ.

Ở các bản làng của nhiều xã vùng cao người dân trồng bạt ngàn cây luồng, cây vầu. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để vợ chồng Linh quyết tâm mở điểm thu mua lâm sản. Để có thị trường tiêu thụ, vợ chồng Linh phải thuê xe chở ra Hà Nội nhập cho các cơ sở sản xuất lâm sản xuất khẩu. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm, thiếu vốn, nên vợ chồng Linh gặp không ít khó khăn. Có những chuyến hàng phải bù lỗ do tính toán chưa chặt chẽ. Tuy nhiên, làm nhiều thành quen, dần dần công việc cũng đi vào ổn định.

Sau thời gian nỗ lực làm kinh tế, chắt chiu tiết kiệm, vợ chồng Linh đã có một khoản tiền tích lũy. Linh bàn với chồng tiếp tục vay ngân hàng mua xe ô tô chạy dịch vụ xe ghép tuyến Quan Sơn - TP Thanh Hóa cũ theo yêu cầu của khách trong ngày. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và tính toán thận trọng, đến nay vợ chồng Linh đã có thu nhập ổn định, trừ chi phí mỗi năm tiết kiệm khoảng 300 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Chị Lò Thị Linh chia sẻ: “Sinh sống ở quê chồng mọi thứ đều rất mới mẻ. May mắn, em tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ và được các bà, các cô trong chi hội động viên, giúp đỡ, gia đình bên chồng yêu thương, tạo điều kiện. Khi biết em có nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh, ban quản lý khu phố Bon, chi hội phụ nữ, hội LHPN các cấp luôn tạo điều kiện, kết nối giúp em tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hành Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Khi gia đình có thu nhập ổn định, em không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, cho vay vốn không tính lãi, giúp các chị phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Làm kinh tế giỏi, Linh càng tích cực tham gia sinh hoạt với chi hội phụ nữ khu phố Bon và được kết nạp Đảng năm 2022. Tham gia tổ chức hội, Linh luôn đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, tham gia các công trình, phần việc của chi hội; xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau làm kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp. Năm 2025 chị Lò Thị Linh đã được đề xuất Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Minh Trang