Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Mang Trung thu đến với trẻ em vùng cao xã Hồi Xuân

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Trung thu 2025, Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình tình nguyện vì cộng đồng “Trung thu cho em” tại Trường Tiểu học Hồi Xuân, xã Hồi Xuân.

Nhân dịp Tết Trung thu 2025, Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình tình nguyện vì cộng đồng “Trung thu cho em” tại Trường Tiểu học Hồi Xuân, xã Hồi Xuân.

Tại Trường Tiểu học Hồi Xuân có gần 400 học sinh ở 2 điểm trường; phần lớn các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn thiện nguyện đến với các em nhỏ của Trường Tiểu học Hồi Xuân, mang theo những món quà, những yêu thương đong đầy.

Thay mặt Đoàn Thiện nguyện, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường đã trao tặng 450 suất quà cho Trường Tiểu học Hồi Xuân.

Đại diện Nhà tài trợ trao quà cho các em.

Tại chương trình, lần đầu tiên gần 400 em nhỏ được trải nghiệm tiệc buffet ngay tại sân trường.

Những món ăn cho bữa tiệc buffet đặc biệt được các thành viên Đoàn thiện nguyện của ngành y tế phối hợp với các cô giáo của Trường Tiểu học Hồi Xuân chuẩn bị tươm tất, chu đáo bằng tất cả tình yêu thương dành cho học sinh vùng khó.

Đồng thời đoàn thiện đã tổ chức nhiều hoạt động như: giao lưu văn nghệ...

... phá cỗ trung thu,

và nhiều động vui chơi, hoạt náo khác.

Dịp này, rất nhiều phần quà Trung thu ý nghĩa đã được trao tặng cho các em học sinh nơi vùng cao.

Em Hà Kiến Văn, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Hồi Xuân phấn khởi cho biết: "Con và các bạn rất háo hức, rất vui khi lần đầu tiên được tham gia chương trình trung thu lớn được tổ cức tại trường, được xem những tiết mục văn nghệ, được giao lưu với chú Cuội, rồi được tặng quà, được ăn những món ăn ngon. Con mong chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên để con và các bạn có những mùa Trung thu ý nghĩa".

Thầy giáo Hoàng Kim Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồi Xuân, xã Hồi Xuân, chia sẻ: Được sự quan tâm của Sở Y tế, các nhà tài trợ, Đoàn Thanh niên Sở Y tế tổ chức Tết trung thu với quy mô lớn. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa khi lần đầu tiên các em học sinh được đón một trung thu tại trường đủ đầy, trọn vẹn, tràn ngập niềm vui.

Chị Trần Ngọc Lê, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế, cho biết: Hoạt động thiện nguyện này không chỉ góp phần mang Trung thu đến gần hơn với trẻ em vùng cao, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của ngành y tế đối với cộng đồng. Qua đó lan tỏa thông điệp yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các em nhỏ nơi vùng cao khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để tổ chức nhiều hơn những chương trình ý nghĩa cho các em vùng cao.

Những món quà được trao tặng, những màn pháo hoa toả sáng trong màn trời đêm mang niềm vui, niềm hy vọng để các em học sinh vùng cao có thêm động lực vươn lên trong học tập và theo đuổi ước mơ của mình.

Tô Hà

