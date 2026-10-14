Mang nghề về quê, tạo sinh kế cho lao động nông thôn

Với mong muốn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất lông mi Hiền Chung (xã Thiệu Tiến) đã mạnh dạn tìm tòi, đưa nghề làm lông mi giả về quê hương. Sau nhiều năm kiên trì gây dựng, mô hình không chỉ giúp gia đình chị phát triển kinh tế mà còn tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (bên trái) luôn đồng hành cùng công nhân trong từng khâu sản xuất. Ảnh: Thanh Huê

Câu chuyện khởi nghiệp của chị Hiền bắt đầu từ năm 2019. Nhận thấy nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, kéo theo sức tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm lông mi giả, vợ chồng chị quyết định vào TP Hồ Chí Minh học nghề. Sau thời gian miệt mài tìm hiểu, tiếp thu kỹ thuật sản xuất, chị nhận thấy công việc này phù hợp với điều kiện của phụ nữ nông thôn, có thể tận dụng thời gian nông nhàn để tăng thu nhập. Từ đó, chị quyết tâm đưa nghề về quê, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tạo việc làm cho chị em trong xã.

Những ngày đầu mở cơ sở sản xuất, vợ chồng chị Hiền gặp không ít khó khăn. Nguồn vốn hạn hẹp, cơ sở chủ yếu hoạt động theo hình thức nhận nguyên liệu từ các xưởng sản xuất lớn về gia công. Trong khi đó, người lao động địa phương chưa có kinh nghiệm, thao tác còn lúng túng, sản phẩm chưa đồng đều, năng suất thấp. Thu nhập thời gian đầu chưa cao khiến một số chị em nảy sinh tâm lý chán nản, muốn bỏ nghề. Trước thực tế đó, chị Hiền kiên trì động viên, trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn, tận tình “cầm tay chỉ việc” để người lao động từng bước thành thạo nghề. Chị cũng chủ động thương lượng với đối tác để điều chỉnh tiến độ giao hàng, tạo thêm thời gian cho công nhân rèn luyện tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, chị tích cực tìm hiểu, ứng dụng internet, mạng xã hội để quảng bá năng lực sản xuất, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ một cơ sở gia công nhỏ lẻ, Công ty TNHH Sản xuất lông mi Hiền Chung đã từng bước ổn định sản xuất, trở thành địa chỉ tạo việc làm thường xuyên cho 70 lao động địa phương. Bên cạnh lực lượng làm việc trực tiếp tại xưởng, chị Hiền còn tạo điều kiện để những phụ nữ bận con nhỏ, vướng bận việc nhà nhận nguyên liệu về gia công, chủ động sắp xếp thời gian làm việc lúc nông nhàn. Nhờ phương thức sản xuất linh hoạt này, chị em vừa chu toàn việc gia đình, vừa có thêm nguồn thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng, góp phần trang trải cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Các sản phẩm lông mi giả của công ty hiện đã đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, được liên kết với các doanh nghiệp thương mại để xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: “Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp cận thêm các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng quy mô nhà xưởng, mua sắm thêm trang thiết bị như bàn ghế, máy sấy, đèn chụp chuyên dụng nhằm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất cho người lao động. Việc mở rộng cơ sở sản xuất sẽ là điều kiện thuận lợi để công ty chủ động tìm kiếm, kết nối và đón nhận thêm nhiều đơn hàng lớn, từ đó tạo thêm nhiều việc làm mới, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và lao động nhàn rỗi tại địa phương”.

Thanh Huê