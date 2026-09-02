Mãn nhãn với màn pháo hoa rực sáng bầu trời Sầm Sơn

Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường biển Sầm Sơn, cùng hòa mình trong không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” trước khi mãn nhãn với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Video: Mãn nhãn màn pháo hoa rực sáng chào mừng Quốc khánh 2/9.

Khi những tiết mục cuối của chương trình nghệ thuật khép lại cũng là lúc hàng nghìn ánh mắt cùng hướng lên bầu trời. Không gian Quảng trường biển Sầm Sơn dường như lắng lại trong giây lát, chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt.

Đúng 21h15, tiếng nổ đầu tiên vang lên. Từ trận địa pháo hoa, những chùm sáng vút thẳng lên nền trời đêm rồi bất ngờ bung nở thành những đóa hoa khổng lồ, phủ ánh sáng xuống quảng trường và bờ biển.

Trong khoảng 15 phút, bầu trời Sầm Sơn liên tục được vẽ bằng những quầng sáng nhiều màu. Từ những tia sáng mảnh như những dải lụa, pháo hoa bất ngờ bung thành từng tầng, từng lớp, tạo nên những vòng tròn rực rỡ giữa nền trời.

Có thời điểm, hàng loạt chùm pháo hoa nở đồng thời, nối tiếp nhau thành một “sân khấu ánh sáng” khổng lồ phía trên Quảng trường biển.

Mỗi đợt pháo hoa kết thúc, những vệt sáng còn sót lại chậm rãi rơi xuống như những dòng sao. Ngay sau đó, một loạt chùm sáng mới lại vút lên, tiếp tục cuộc trình diễn đầy màu sắc.

Trận địa pháo hoa tại Sầm Sơn gồm 60 giàn, với khoảng 600 quả pháo hoa nổ tầm thấp và 300 quả pháo tầm cao. Sự kết hợp giữa các tầng pháo hoa tạo nên những hiệu ứng ánh sáng liên tục, vừa rộng về không gian, vừa dày về màu sắc, khiến bầu trời đêm Sầm Sơn trở thành điểm nhấn nổi bật của đêm hội.

Tiếng reo vui, những tràng vỗ tay nối tiếp nhau mỗi khi một chùm pháo hoa lớn bung nở. Những em nhỏ ngước mắt đầy thích thú; các gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên nhau, trong khi nhiều bạn trẻ giơ điện thoại lên cao, cố bắt trọn những “đóa hoa ánh sáng” đang nở rộ trên nền trời.

15 phút trôi qua nhanh chóng. Loạt pháo cuối cùng bung nở trên bầu trời, để lại những vệt sáng lung linh trước khi tan vào màn đêm.

Dưới Quảng trường biển, dòng người vẫn còn nán lại, những chiếc điện thoại tiếp tục sáng lên để lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của một đêm Quốc khánh rực rỡ.

Hoàng Đông - Phương Đỗ