Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Lý giải nguyên nhân Đông Nam Á hứng chịu mưa lũ kỷ lục

Hiện tượng mưa lũ khắc nghiệt nhất trong nhiều năm đang diễn ra ở nhiều quốc gia Đông Nam Á là hệ quả của sự trùng hợp hiếm thấy giữa 2 hiện tượng khí hậu lớn là La Nina và IOD.

Hiện tượng mưa lũ khắc nghiệt nhất trong nhiều năm đang diễn ra ở nhiều quốc gia Đông Nam Á là hệ quả của sự trùng hợp hiếm thấy giữa 2 hiện tượng khí hậu lớn là La Nina và IOD.

Theo các chuyên gia khí tượng tại khu vực Đông nam Á, hiện tượng mưa lũ khắc nghiệt nhất trong nhiều năm đang diễn ra ở nhiều quốc gia thuộc khu vực này là hệ quả của sự trùng hợp hiếm thấy giữa 2 hiện tượng khí hậu lớn là La Nina và dao động nhiệt độ mặt nước biển ở phía Tây và phía Đông Ấn Độ Dương (gọi tắt là IOD), cùng với tác động gia tăng của biến đổi khí hậu.

Cụ thể, hiện tượng La Nina (nước biển lạnh hơn ở trung tâm Thái Bình Dương làm tăng lượng mưa tại Đông Nam Á) đã duy trì trong nhiều tháng qua. Trong khi đó, hiện tượng IOD (tức là vùng biển quanh Indonesia ấm hơn bình thường, do đó hút ẩm và tạo điều kiện cho mưa tăng mạnh) cũng đạt mức rõ nét.

Hai hiện tượng vốn hình thành từ 2 đại dương khác nhau và thường không đạt đỉnh cùng lúc nhưng nay lại diễn ra đồng thời, tạo nên lượng hơi ẩm lớn bất thường trong khí quyển. Độ ẩm chính là “nhiên liệu” cho lượng mưa cực lớn trong thời gian qua.

Hệ quả là có nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á chứng kiến những trận mưa lũ kỷ lục trên diện rộng. Tại khu vực Hạt Giày (Hat Yai) của Thái Lan, ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 300 năm, buộc chính quyền phải ban bố tình trạng thảm họa và sơ tán hàng loạt.

Tại Malaysia, mưa bão cũng gây ngập lụt trên diện rộng ở 10 bang. Philippines cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi siêu bão Kalmaegi và Fung-wong liên tiếp đổ bộ trong tháng 11, khiến hơn 1,5 triệu người phải sơ tán và nhiều khu vực bị chia cắt.

Các nhà khoa học cảnh báo, những sự kiện thời tiết từng được coi là “hiếm gặp” này đang trở thành hiện tượng thường xuyên. Tần suất bão có thể không tăng nhưng cường độ sẽ mạnh hơn, mưa thất thường hơn, chu kỳ lặp lại của các hiện tượng cực đoan được rút ngắn. Tất cả những điều này sẽ gây áp lực lên các hệ thống dự báo, quản lý thiên tai và hạ tầng thoát nước của các nước Đông Nam Á./.

