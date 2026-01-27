Lương thưởng cao, chi trả kịp thời - Lao động phấn khởi đón Tết

Những khoản lương, thưởng Tết được chi trả kịp thời. Hàng nghìn suất quà Tết được trao đến công nhân, người lao động. Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn song các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang nỗ lực triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp người lao động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầy đủ, ấm áp.

Bữa cơm Tất niên được Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức cho 13.000 công nhân.

Từ đầu tháng 1/2026 đến nay, cứ đều đặn vào chủ nhật hàng tuần, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam lại tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên” để tri ân, cảm ơn những đóng góp của người lao động trong năm 2025. Ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam cho biết: "Năm nay, công ty đã dành hơn 5 tỷ đồng để mời toàn bộ 13 nghìn công nhân ăn Tết. Do số lượng công nhân tham dự rất lớn, bữa tiệc được tổ chức vào các ngày Chủ nhật, chia thành hai khung giờ: buổi sáng từ 10h30 đến 12h30 và buổi chiều từ 17h30 đến 19h30, bắt đầu từ ngày 4/1 đến ngày 7/2/2026.

Ngoài tiệc tất niên, đến thời điểm này, công ty cũng đã thực hiện xong việc chi trả tiền thưởng lương tháng thứ 13 và thanh toán phép năm với mức 300% cho người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026 tới đây, công ty tiếp tục tổ chức các chương trình như “Tết sum vầy”, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn công ty cũng đã phối hợp với Ban giám đốc xây dựng kế hoạch nhằm tăng chế độ phúc lợi, đảm bảo tiền lương thưởng năm 2026 tăng khoảng 7 - 12% so với năm 2025".

Không khí sản xuất khẩn trương, nhộn nhịp tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Gắn bó làm việc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đã 17 năm, anh Lê Tam Quân, tổ trưởng tổ điện phấn khởi: “Năm nay tổng tiền thưởng Tết, lương tháng 13 và phép năm của tôi được hơn 50 triệu đồng. Mọi người lao động đều có một cái tết ấm no, vui vẻ và hạnh phúc. Điều đó đã tiếp thêm động lực để chúng tôi hăng say lao động, đóng góp cho sự phát triển chung của công ty".

Tại Thanh Hóa, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 ở khối công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bình quân 3 triệu đồng/người; tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước dự kiến bình quân 10,6 triệu đồng/người. Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dự kiến bình quân 5,7 triệu đồng/người; khối doanh nghiệp dân doanh, dự kiến bình quân 3,5 triệu đồng/người.

Những khoản thưởng hay quà Tết, dù lớn hay nhỏ, là minh chứng cho nỗ lực đồng hành, chia sẻ, gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động. Khi người lao động cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng sẽ giúp doanh nghiệp giữ chân nguồn nhân lực, tạo đà sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới. Chính vì vậy, đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng kế hoạch chi trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác và công khai để người lao động biết.

Cầm trên tay số tiền thưởng Tết lương tháng thứ 13 vừa nhận được, anh Phạm Quốc Toàn, Công nhân Công ty TNHH Hưng Lộc ( đóng tại phường Đông Quang) phấn khởi chia sẻ: “Anh em công nhân ai cũng mừng hết vì có lương thưởng tháng 13, có quà Tết, công ty còn tổ chức tất niên cho người lao động. Anh em với tinh thần làm việc rất hăng say, tăng ca sản xuất để kịp đơn hàng đã ký kết".

Các hoạt động Tết sum vầy, tặng quà Tết được nhiều doanh nghiệp tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Bên cạnh tiền thưởng Tết, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng đang được triển khai khẩn trương với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”. Ông Nguyễn Công Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông (phường Hàm Rồng), cho biết: “Năm 2025, lương bình quân của người lao động tại Tiến Nông đạt 14,6 triệu đồng/ người/ tháng. Bước vào dịp Tết nguyên đán, Công đoàn công ty đang rà soát, nắm bắt tình hình đời sống công nhân lao động để tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời. Bên cạnh đó, công đoàn cũng đã phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức các hoạt động Tết sum vầy, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp".

Với đặc thù có nhiều lao động đang làm việc tại các công trường, dự án trọng điểm, ông Trần Anh Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư xây dựng cầu đường Thanh Hóa (phường Hàm Rồng) chia sẻ: “Ngoài tiền thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động, công ty cũng sẽ tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc tết công nhân đang làm việc trên các công trường dự án, thăm hỏi gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo để mỗi người lao động đều vui xuân, đón Tết ấm áp, đủ đầy”.

Tết nguyên đán đang đến rất gần. Những phần quà được gửi trao, những khoản lương thưởng được chi trả kịp thời. Và hơn hết là việc đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, giữ nhịp sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp đã và đang góp phần giúp người lao động đón Tết Bính Ngọ 2026 an vui, ấm áp. Đây cũng là nền tảng vững chắc để các đơn vị, doanh nghiệp và cả người lao động bước sang năm mới với quyết tâm mới, hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thanh Thảo