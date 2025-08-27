Lũ trên sông Mã đang ở mức đỉnh, dự báo xuống dưới báo động III trong 6-12 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang ở mức đỉnh và sẽ hạ xuống dưới mức báo động (BĐ) III trong 6-12 giờ tới.

Nước sông Mã dâng cao khiến nhiều khu vực ven sông bị ngập sâu. (Ảnh: Nam Nam)

Mực nước lúc 7h ngày 27/8 trên một số sông khu vực tỉnh Thanh Hóa như sau: sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân 12,76m, trên BĐIII: 0,76m; sông Chu tại trạm Xuân Khánh 9,65m, trên BĐI: 0,65m; sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân 11,87m, dưới BĐIII: 0,13m, tại trạm thủy văn Giàng 6,62m, trên BĐIII: 0,12m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Mã xuống dưới mức BĐIII; trong 12-24 giờ tiếp theo tiếp tục xuống và ở trên mức BĐII.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, gồm: Tây Đô, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình, Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn, Đông Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa.

Về diễn biến mưa, hôm nay 27/8, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 90mm/3 giờ.

NM