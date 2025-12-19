London 14 năm liên tiếp giữ ngôi vương thành phố hấp dẫn nhất thế giới

Theo công bố của Viện Chiến lược Đô thị thuộc Quỹ Mori Memorial (Nhật Bản), thủ đô London của Anh tiếp tục chứng tỏ sức hút toàn cầu khi dẫn đầu Bảng xếp hạng Năng lực Thành phố Toàn cầu 2025 (Global Power City Index - GPCI). Đây là năm thứ 14 liên tiếp London đứng ở vị trí số một, khẳng định vị thế không thể thay thế của thành phố trong mắt doanh nghiệp, lao động trình độ cao và khách du lịch quốc tế.

Thủ đô London (Anh) trụ vững ngôi vương thành phố hấp dẫn nhất hành tinh. Ảnh: Traveloka.

Theo báo cáo, tổng điểm của London năm nay giảm nhẹ từ 1.658,5 điểm (năm 2024) xuống còn 1.655,4 điểm, nhưng thành phố vẫn nổi bật nhờ giao lưu văn hóa mạnh mẽ và khả năng kết nối quốc tế vượt trội.

London giữ vị trí thứ hai về kinh tế, nghiên cứu & phát triển, đồng thời dẫn đầu thế giới về chỉ số không gian xanh đô thị, thể hiện nỗ lực cân bằng giữa phát triển hiện đại và chất lượng sống. Dù vậy, thành phố gặp thách thức về khả năng sinh sống và môi trường, với điểm số giảm so với năm trước, phần nào phản ánh áp lực từ dân số đông và chi phí sinh hoạt cao.

Bảng xếp hạng năm nay cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý trong top 5 thành phố hàng đầu sau gần một thập kỷ. Tokyo (Nhật Bản) chính thức vượt New York (Mỹ) để vươn lên vị trí thứ hai, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của lượng khách du lịch quốc tế sau các năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong khi đó, New York tụt xuống thứ ba, chủ yếu do chi phí sinh hoạt đắt đỏ ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng cuộc sống và khả năng thu hút lao động quốc tế. Paris (Pháp) và Singapore duy trì vị trí thứ tư và thứ năm, tiếp tục khẳng định tính ổn định và sức hấp dẫn lâu dài của các đô thị này.

Tokyo, Nhật Bản vượt New York, Mỹ vươn lên vị trí thứ 2 trong top 5 thành phố hàng đầu thế giới. Ảnh: Amazing Our World.

Chỉ số Global Power City Index (GPCI) được công bố hàng năm, đánh giá 48 thành phố lớn trên thế giới dựa trên 6 lĩnh vực chính: kinh tế, nghiên cứu & phát triển, giao lưu văn hóa, khả năng sinh sống, môi trường và khả năng kết nối quốc tế.

Với việc duy trì vị thế dẫn đầu liên tục trong 14 năm, London tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn của một thành phố không chỉ nằm ở các tòa nhà chọc trời hay trung tâm thương mại sầm uất, mà còn ở sự đa dạng văn hóa, hệ thống giao thông hiện đại, không gian xanh và khả năng kết nối toàn cầu, tạo nên sức hút bền vững đối với các nhóm nhân lực, doanh nghiệp và du khách quốc tế.

Thu Uyên

Nguồn: Qazinform, Expedia