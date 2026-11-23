COP31 thất bại do bất đồng về nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chung, sau khi Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia bác bỏ dự thảo tuyên bố cuối cùng vì cho rằng văn bản chưa đề cập rõ ràng đến việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và chưa đáp ứng yêu cầu về tài chính khí hậu.

Ngày 22/11, các cuộc đàm phán tại COP31 rơi vào bế tắc sau hơn hai tuần làm việc và kéo dài thêm 44 giờ so với kế hoạch. Những bất đồng giữa các quốc gia, đặc biệt về vai trò của nhiên liệu hóa thạch trong quá trình chuyển đổi năng lượng và nguồn tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu, đã khiến hội nghị không thể thông qua tuyên bố chung.

Bộ trưởng Môi trường Ireland Darragh O'Brien cho biết, EU không thể chấp nhận một thỏa thuận không đề cập trực tiếp đến nhiên liệu hóa thạch, vốn là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong khi đó, các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn, trong đó có Saudi Arabia, cho rằng nhiên liệu hóa thạch vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trong tương lai gần và phản đối việc đưa ra những cam kết cụ thể về loại bỏ nguồn năng lượng này.

Dự thảo thỏa thuận được đề xuất có đề cập đến việc đẩy nhanh phát triển các công nghệ thu giữ và loại bỏ carbon khỏi khí quyển, đồng thời kêu gọi tăng gấp ba lần nguồn tài chính khí hậu. Tuy nhiên, văn bản không xác định rõ mức tài chính làm cơ sở để tính toán mức tăng, khiến nhiều nước đang phát triển cho rằng cam kết này chưa đủ cụ thể để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu. Một số nội dung khác, trong đó có mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, cũng chưa nhận được sự đồng thuận.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum thừa nhận các bên không đạt được đồng thuận và cho biết sẽ không đưa ra văn bản mới để tiếp tục đàm phán. Trong khi đó, Chủ tịch đoàn đàm phán của Australia Chris Bowen đánh giá kết quả hội nghị là rất đáng thất vọng, đồng thời cho rằng những bất đồng về nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu đã cản trở nỗ lực đạt được thỏa thuận.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ thất vọng sâu sắc trước kết quả này, đồng thời cảnh báo nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng và lượng khí thải vẫn ở mức cao. Ông nhấn mạnh thế giới đang đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo mục tiêu của Hiệp định Paris năm 2015. Vì vậy, các quốc gia cần nhanh chóng cắt giảm phát thải, trong đó những nước phát thải lớn phải đi đầu và các nước phát triển cần thực hiện đầy đủ cam kết tài chính khí hậu.

Dù không đạt được tuyên bố chung, kết quả này không làm mất hiệu lực các cam kết đã được thông qua tại những hội nghị khí hậu trước đó. Tuy nhiên, thất bại tại COP31 tiếp tục cho thấy những khó khăn trong việc xây dựng đồng thuận quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong bối cảnh các lợi ích kinh tế, năng lượng và ưu tiên chính sách giữa các quốc gia còn nhiều khác biệt.

Thu Uyên