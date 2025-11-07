Lên tàu về Tết 2026 cùng Traveloka – Khởi hành sớm, về nhà trọn niềm vui

Mỗi dịp Tết đến, hàng triệu người Việt lại tất bật chuẩn bị cho hành trình trở về quê. Niềm vui sum vầy luôn đi kèm nỗi lo muôn thuở: “Làm sao mua được vé tàu Tết để kịp về nhà?”. Năm nay, thay vì xếp hàng chờ đợi hay lo lắng giá tăng cao, nhiều người đã chọn giải pháp đặt vé tàu Tết 2026 sớm trên Traveloka – nền tảng du lịch và tiện ích hàng đầu Đông Nam Á.

Nỗi lo vé tàu Tết – câu chuyện quen thuộc mỗi năm

Những năm trước, cứ đến thời điểm mở bán vé Tết, hệ thống ngành đường sắt lại quá tải do lượng người truy cập cùng lúc. Không ít hành khách phải thức khuya canh giờ mở bán hoặc nhờ người thân mua hộ, nhưng vẫn khó có được vé theo ý muốn.

Bên cạnh đó, việc tìm kênh bán vé uy tín cũng là mối quan tâm lớn, bởi nhiều người từng gặp tình huống mất tiền vì mua qua trung gian hoặc trang web không chính thức. Những rắc rối này khiến việc “về nhà ăn Tết” – điều tưởng như đơn giản trở nên căng thẳng mỗi năm.

Đặt vé tàu Tết 2026 sớm trên Traveloka.

Traveloka – Giải pháp giúp hành khách chủ động hành trình Tết

Sự xuất hiện của các nền tảng đặt vé trực tuyến như Traveloka đã giúp hành khách thay đổi hoàn toàn thói quen mua vé Tết. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể tra cứu, so sánh và đặt vé tàu Tết 2026 ngay trên ứng dụng hoặc website, mà không cần chờ đợi hay di chuyển đến ga.

Traveloka hiển thị toàn bộ thông tin chuyến tàu – từ giờ khởi hành, loại ghế, toa tàu đến giá vé cuối cùng đã bao gồm thuế, phí, giúp hành khách nắm rõ chi phí trước khi thanh toán. Tính năng lọc thông minh hỗ trợ chọn giờ tàu, hạng ghế hoặc hành trình mong muốn; trong khi Price Alert (Thông báo giá) tự động gửi thông tin khi có vé tốt – giúp người dùng săn được giá ưu đãi mà không cần “canh” thủ công.

Các bước đặt vé đơn giản gồm:

Mở ứng dụng hoặc truy cập website Traveloka. Chọn mục “Vé tàu”, nhập điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành. Lựa chọn chuyến tàu phù hợp, kiểm tra thông tin giá vé. Nhập mã giảm giá hoặc sử dụng Traveloka Points để có mức giá tốt nhất. Thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử (MoMo, ZaloPay, ShopeePay...) hoặc chuyển khoản. Vé điện tử sẽ được gửi về email hoặc hiển thị trong ứng dụng – hành khách chỉ cần quét mã QR tại ga để lên tàu, không cần in giấy.

Đặt vé Tàu dễ dàng trên Traveloka.

Không chỉ tối ưu trải nghiệm tìm và đặt vé, Traveloka còn hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán phù hợp với mọi đối tượng, từ người lao động đến sinh viên. Ngoài các phương thức phổ biến như thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử, nền tảng còn cung cấp lựa chọn trả góp linh hoạt, giúp hành khách dễ dàng lên kế hoạch tài chính cho hành trình về Tết.

Sau khi thanh toán, hệ thống tự động gửi vé điện tử, giúp người dùng dễ tra cứu và sử dụng. Việc số hóa toàn bộ quy trình không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sai sót và rủi ro thất lạc vé giấy – vốn là nỗi lo thường gặp trong các mùa cao điểm.

Theo những người có kinh nghiệm săn vé Tết trên Traveloka, hành khách đặt vé sớm 60–90 ngày trước Tết có thể tiết kiệm từ 15–25%, đồng thời dễ chọn được chỗ ngồi và khung giờ phù hợp. Đây cũng là nhóm ít gặp tình trạng “cháy vé” thường thấy vào cuối tháng Chạp.

Không chỉ về quê – mà còn du xuân trọn vẹn

Với nhiều người, chuyến tàu Tết không chỉ là hành trình về nhà, mà còn là điểm khởi đầu cho một mùa du xuân mới. Sau kỳ nghỉ đoàn viên, nhiều gia đình chọn kết hợp du lịch ngắn ngày. Một số điểm đến trong nước được yêu thích dịp Tết này như Bà Nà Hills (Đà Nẵng), Sapa (Lào Cai), Hội An (Đà Nẵng),...

Đặc biệt, Bà Nà Hills – điểm đến du lịch hàng đầu miền Trung dự kiến tổ chức hàng loạt chương trình đặc sắc chào xuân, với các màn biểu diễn nghệ thuật, nhạc hội và lễ hội đường phố kéo dài suốt kỳ nghỉ. Khí hậu mát mẻ quanh năm cùng không gian châu Âu giữa lưng chừng mây biến nơi đây thành điểm du xuân lý tưởng cho cả gia đình.

Du xuân với cả gia đình cùng Bà Nà Hills.

Trên Traveloka, hành khách có thể đặt “vé tàu, vé tham quan, khách sạn, vé máy bay” chỉ trong một giao diện duy nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí so với mua trực tiếp từng vé. Đây cũng là xu hướng “một chạm – trọn trải nghiệm” đang được người Việt ưa chuộng những năm gần đây.

Từ một nỗi lo quen thuộc, việc mua vé tàu Tết 2026 giờ đã trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn bao giờ hết nhờ các nền tảng công nghệ hiện đại như Travelok. Hành khách có thể lên kế hoạch sớm, đặt vé an toàn, và thậm chí kết hợp hành trình du xuân đến những điểm đến nổi tiếng như Bà Nà Hills ngay trong cùng ứng dụng.