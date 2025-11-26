Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II

Sáng 26/11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí truyền thông trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng tại Việt Nam.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026. (Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt trong chương trình nghị sự toàn cầu về phụ nữ và bình đẳng giới, khi kỷ niệm 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và 25 năm triển khai Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Những dấu mốc này gợi nhắc cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và Việt Nam trong thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển, hòa bình và an ninh. Đặc biệt, Việt Nam vừa đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng.

Đây là văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác, phòng, chống tội phạm mạng, bảo vệ quyền con người và xây dựng một môi trường số an toàn, tin cậy.

Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi các nguy cơ trên không gian mạng, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số.

Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), trong đó có mục tiêu số 5 liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới.

Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam.

Đây cũng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đối tác chiến lược của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UN Women nhằm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hoạt động bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam, cho rằng Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới không chỉ là một cuộc thi; đây là sự ghi nhận vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc thách thức các khuôn mẫu giới và định hình một xã hội nơi phụ nữ và nam giới đều có cơ hội phát triển bình đẳng.

Giải thưởng năm nay tập trung vào ba chủ đề mang tính trọng yếu của thời đại: Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới - một thách thức mang tính toàn cầu đòi hỏi hành động khẩn trương và trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh những hình thức bạo lực mới trên không gian số ngày càng gia tăng; Thúc đẩy bình đẳng trong chuyển đổi số - đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái được an toàn, trao quyền và hiện diện mạnh mẽ trong kỷ nguyên số; Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ - giải phóng toàn bộ tiềm năng của phụ nữ trong hành trình hướng tới một Việt Nam bao trùm, thu nhập cao và phát thải ròng bằng 0 giữa cuộc khủng hoảng khí hậu.

Đây không chỉ là các ưu tiên quốc gia mà còn là những ưu tiên toàn cầu, phù hợp với nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy “Thỏa ước cho Tương lai” và "Hiệp ước Kỹ thuật số toàn cầu."

Bà Caroline Nyamayemombe hy vọng giải thưởng sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ báo chí mới: dũng cảm, thấu cảm, định hướng giải pháp và cam kết mang lại tiếng nói xứng đáng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Theo thể lệ, Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới sẽ xét chọn các tác phẩm báo chí thuộc bốn loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đăng tải/phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/12/2024 đến hết ngày 30/3/2026, có nội dung phù hợp với tiêu chí của giải.

Các tác phẩm dự thi cần phản ánh chân thực và đa dạng về cuộc sống, về những nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội góp phần tạo nên những thành tựu về bình đẳng giới.

Các tác phẩm đã tham dự và được nhận giải tại các giải báo chí khác sẽ không được tham dự Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới. Mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí gửi không quá 5 tác phẩm tham dự giải.

Giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả với 4 loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) với cơ cấu giải cho mỗi loại hình gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 2 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm dự thi sẽ được gửi qua email: giaibaochibdg2026@gmail.com, thời gian nhận bài từ ngày 27/11/2025 đến ngày 5/4/2026. Thời gian trao giải dự kiến vào tháng 6/2026.

Thông tin về giải thưởng sẽ được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UN Women và các cơ quan báo chí trong nước.

Cùng ngày, Cuộc thi Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được tổ chức.

Cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) triển khai. Với mục tiêu đổi mới phương thức truyền thông, cuộc thi sử dụng hình thức vũ điệu-dân vũ để truyền tải thông tin một cách sinh động, dễ tiếp cận và có tính lan tỏa cao.

Trong số gần 50 tác phẩm gửi về, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 30 tác phẩm xuất sắc nhất thể hiện rõ nét thông điệp “Sống khỏe-Sống xanh-Không khói thuốc” vào vòng chung khảo. Giải Nhất đã được trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn với tác phẩm “Vì cuộc sống vì hành tinh xanh chống thuốc lá”; ngoài ra, có 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay nằm ở cơ chế chấm điểm kết hợp giữa chuyên môn và tương tác cộng đồng.

Các tác phẩm đăng tải được tính điểm dựa trên hiệu quả tương tác, bao gồm lượt like, share, bình luận, bên cạnh phần đánh giá từ Hội đồng chuyên môn.

Cơ chế này giúp tăng tính lan tỏa trên mạng xã hội, khuyến khích người dân chủ động tham gia chia sẻ thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá.

Việc sử dụng nền tảng số để tuyên truyền không chỉ theo kịp xu hướng truyền thông hiện đại, còn tạo điều kiện để mỗi người dân trở thành một “đại sứ” lan tỏa nếp sống tích cực, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và nguy cơ từ hút thuốc thụ động.

Trong bối cảnh tỷ lệ người trẻ sử dụng thuốc lá mới tăng cao, việc đổi mới hình thức truyền thông mang tính giải trí, trực quan như vũ điệu là hết sức cần thiết để tiếp cận nhóm đối tượng này.

Những vũ điệu rộn ràng, tươi trẻ sẽ truyền cảm hứng tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, góp phần thay đổi hành vi, hướng đến một xã hội khỏe mạnh, không khói thuốc.

Cuộc thi năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng. Với thế mạnh là sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần gắn kết cộng đồng, hội viên phụ nữ tại các địa phương đã thể hiện nhiều ý tưởng độc đáo, từ những bài dân vũ quen thuộc được cải biên đến các động tác hiện đại mang tinh thần trẻ trung, năng động.

Các tác phẩm không chỉ truyền tải thông điệp chống tác hại thuốc lá, còn khuyến khích vận động thể thao, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục thúc đẩy phong trào văn hóa-thể thao quần chúng, tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho phụ nữ và cộng đồng.

Đây cũng là dịp ghi nhận và tôn vinh những sáng kiến, mô hình truyền thông hiệu quả của các cấp Hội trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống không khói thuốc, vì tương lai phát triển bền vững./.

