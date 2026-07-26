Lễ hội Du lịch Làng Yên Trung: Giữ hồn quê bằng những trò chơi dân gian

Sáng 26/7, trong ngày cuối của Lễ hội Du lịch Làng Yên Trung 2026, khu vực làng du lịch cộng đồng Yên Trung như được đánh thức bởi tiếng trống hội, những hồi reo hò cổ vũ và tiếng cười rộn vang khắp không gian. Hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về đây để hòa mình vào chuỗi trò chơi dân gian truyền thống, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động, đậm sắc màu văn hóa của vùng quê xứ Thanh.

Video: Ngày cuối Lễ hội Du lịch Yên Trung: Giữ hồn quê bằng những trò chơi dân gian.

Nếu đêm khai hội là không gian của ánh sáng, âm nhạc và những chương trình nghệ thuật đặc sắc thì ngày cuối lễ hội lại đưa du khách trở về với nhịp sống mộc mạc của làng quê. Trên những bãi cỏ ven hồ, dưới bóng cây xanh hay bên mặt nước trong veo, người dân và du khách cùng tham gia, cùng cổ vũ, cùng sẻ chia niềm vui qua những trò chơi dân gian đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Ngay từ sáng sớm, khu vực trung tâm lễ hội đã trở nên sôi động với hội thi kéo co. Hai đội thi ghì chặt sợi dây, dồn sức trong từng nhịp kéo.

Tiếng hô nhịp nhàng hòa cùng tiếng trống thúc giục khiến không khí như nóng lên theo từng bước chân ghì xuống mặt đất. Mỗi lần sợi dây dịch chuyển là một lần hàng trăm khán giả hai bên lại đồng loạt vỡ òa trong tiếng cổ vũ.

Ở khoảng sân bên cạnh, cuộc thi nhảy bao bố cũng thu hút đông đảo người xem. Những bước nhảy chông chênh, những cú ngã bất ngờ rồi lại bật dậy tiếp tục về đích tạo nên bầu không khí sôi nổi và đầy ắp tiếng cười.

Nhiều em nhỏ háo hức nhập cuộc, mang đến những khoảnh khắc hồn nhiên, trong trẻo giữa ngày hội.

Tiếng cười càng rộn rã hơn tại phần thi bịt mắt bắt vịt. Trong tiếng hò reo chỉ dẫn từ khán giả, những người chơi loay hoay đuổi theo những chú vịt chạy khắp sân. Có lúc chỉ còn cách vài bước chân, nhưng chú vịt bất ngờ đổi hướng khiến người chơi chụp hụt trong sự thích thú của người xem.

Không khí náo nhiệt ấy kéo dài suốt nhiều lượt thi, trở thành một trong những điểm nhấn vui nhộn của lễ hội.

Đông người theo dõi nhất là khu vực chụp nơm bắt cá. Dưới làn nước đục màu phù sa, những chiếc nơm tre, chiếc giỏ đựng cá cùng những bước chân lội bùn đã tái hiện sinh động hình ảnh lao động quen thuộc của người nông dân vùng quê.

Các đội thi nhanh tay úp nơm, dò cá mong bắt đượcn nhanh nhất thật nhiều “chiến lợi phẩm”.

Không ít du khách lần đầu trải nghiệm cũng xắn quần xuống ao, thích thú cảm nhận một công việc tưởng chừng bình dị nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và khéo léo.

Không kém phần hấp dẫn là phần thi cầu lắc. Trên cây cầu nhỏ qua mặt nước, mỗi bước chân đều khiến chiếc cầu rung lên nhịp nhàng. Có người vừa đi được vài mét đã chao đảo rồi rơi tõm xuống hồ trong tiếng cười vang dội của khán giả.

Cũng có những thí sinh bình tĩnh giữ nhịp, từng bước vượt qua cây cầu trong những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt. Những cú ngã bất ngờ, những nụ cười sảng khoái và cả những tràng pháo tay chiến thắng đã tạo nên một bầu không khí lễ hội đầy hứng khởi.

Không đơn thuần là những trò chơi giải trí, mỗi hoạt động đều tái hiện một phần đời sống lao động, sinh hoạt của cư dân địa phương. Qua từng cuộc thi, tinh thần đoàn kết, sự khéo léo, tính cộng đồng và những giá trị văn hóa truyền thống được truyền tải một cách tự nhiên, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Lễ hội Du lịch Yên Trung 2026.

Dọc các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, dòng người vẫn không ngừng nối dài. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến trải nghiệm, các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, còn du khách từ nhiều địa phương thích thú khám phá một không gian văn hóa đậm chất làng quê Bắc Trung Bộ.

Chuỗi trò chơi dân gian trong ngày cuối lễ hội không chỉ mang đến những giờ phút vui tươi, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Đó cũng là cách Yên Trung kể câu chuyện về bản sắc của mình bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi, để mỗi du khách khi rời lễ hội đều mang theo không chỉ những bức ảnh đẹp, mà còn cả dư âm của một miền quê giàu bản sắc và mến khách.

Hoàng Đông