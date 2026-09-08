Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện chính sách về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản

Sáng 8/9, tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến góp ý vào định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hoa phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

Dự hội nghị có các ĐBQH: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu đề dẫn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa cho biết, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Đây là cơ sở để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai diễn ra vào cuối năm nay.

3 luật này có phạm vi điều chỉnh rất rộng, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Các ĐBQH tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Với tính chất quan trọng và phạm vi tác động rất lớn của 3 đạo luật, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa đề nghị các đại biểu đi sâu góp ý vào từng quy định, điều khoản cụ thể. Đồng thời, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu kỹ tài liệu, đánh giá các định hướng chính sách lần này đã thực sự giải quyết được những điểm “nghẽn” của thực tiễn hay chưa; có tạo được không gian phát triển mới hay không; quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp đã được cân bằng hợp lý chưa, và quan trọng nhất là các chính sách khi ban hành có tính khả thi hay không.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hoa nhấn mạnh: Sửa đổi pháp luật lần này hướng tới mục tiêu cao hơn việc xử lý từng vướng mắc riêng lẻ, tạo dựng một hệ thống thể chế thực sự thông thoáng, minh bạch, ổn định và có khả năng kiến tạo phát triển nhằm giải phóng nguồn lực đất đai; thúc đẩy phát triển nhà ở; xây dựng thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã gợi mở một số nhóm vấn đề để hội nghị thảo luận, cho ý kiến.

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo các xã, phường trong tỉnh tập trung góp ý nhiều nội dung liên quan đến đất đai. Trong đó, đáng chú ý là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; xử lý tồn đọng, vướng mắc về đất có nguồn gốc nông, lâm, trường; giải quyết các dự án chậm triển khai gây lãng phí đất đai; quy định về cho thuê đất ngắn hạn đối với cơ sở nhà, đất và quỹ đất do UBND cấp xã quản lý.

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, các ý kiến tập trung vào quy định về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản; thanh toán, bảo lãnh đối với bất động sản hình thành trong tương lai; trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Đối với dự thảo Luật Nhà ở, các đại biểu đề nghị làm rõ mối quan hệ, bảo đảm tính tương thích giữa quy hoạch phát triển nhà ở với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; đồng thời rà soát, quy định cụ thể các điều kiện để được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn quản lý và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, ý kiến của các cơ quan trực tiếp thực thi pháp luật là cơ sở thực tiễn quan trọng để ĐBQH tham gia xây dựng, bổ sung, chỉnh lý các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương; đồng thời nghiên cứu, tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ hai.

Tố Phương