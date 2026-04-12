Lao động thất nghiệp được hỗ trợ tiền ăn, học phí khi học nghề

Người lao động thất nghiệp không chỉ được hưởng trợ cấp mà còn được hỗ trợ học nghề với hai khoản chính là học phí và tiền ăn trong thời gian đào tạo, theo quy định của Luật Việc làm năm 2025.

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành được quy định tại Điều 30 Luật Việc làm năm 2025.

Cụ thể, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện hành gồm 4 chế độ: tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; và hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo để duy trì việc làm. Trong đó, hỗ trợ học nghề là một nội dung quan trọng giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề. Ngoài ra, người đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp vẫn có thể được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện như: chấm dứt hợp đồng đúng quy định, nộp hồ sơ trong 12 tháng kể từ khi nghỉ việc, chưa có việc làm sau khi nộp hồ sơ và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong 36 tháng trước đó.

Thời gian hỗ trợ học nghề theo khóa đào tạo, tối đa không quá 6 tháng. Về mức hỗ trợ, người lao động được chi trả học phí theo thực tế nhưng có giới hạn:

-Khóa học dưới 3 tháng: tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa.

-Khóa học từ 3 tháng trở lên: tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng (tối đa khoảng 9 triệu đồng cho 6 tháng).

-Ngoài học phí, người học nghề còn được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày thực học, trong thời gian không quá 6 tháng.

Kinh phí hỗ trợ học phí được chi trả thông qua cơ sở đào tạo nghề, trong khi tiền ăn được chi trả trực tiếp cho người lao động.

Chính sách mới được đánh giá góp phần giảm gánh nặng chi phí, khuyến khích người lao động thất nghiệp tham gia đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng để sớm tìm được việc làm bền vững.

NDS