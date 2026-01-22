Nghị sĩ Đan Mạch và Greenland: NATO không có thẩm quyền về hòn đảo này

Báo giới phương Tây ngày 22/1 tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã đạt khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến hòn đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ Đan Mạch và Greenland.

Bà Aaja Chemnitz Larsen, nghị sĩ Greenland trong Quốc hội Đan Mạch, nhấn mạnh rằng NATO không có thẩm quyền về hòn đảo này. Ảnh: Alchetron.com.

Theo khuôn khổ thỏa thuận, Mỹ có thể sẽ kiểm soát một số khu vực tại Greenland thông qua việc thiết lập các “khu căn cứ quân sự có chủ quyền”, đồng thời được phép khai thác các khoáng sản đất hiếm tại một số khu vực mà không cần xin giấy phép từ chính quyền địa phương.

Bà Aaja Chemnitz Larsen, nghị sĩ Greenland trong Quốc hội Đan Mạch, tuyên bố, NATO không có bất kỳ thẩm quyền nào trong việc đàm phán liên quan quy chế chính trị hay quyền khai thác tài nguyên khoáng sản của Greenland.

Đồng quan điểm với bà Larsen, bà Sascha Faxe, nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình đã khẳng định: “NATO không thể đem tài nguyên dưới lòng đất của Greenland, cũng như an ninh của vùng đất này ra thương lượng nếu không có sự tham gia của người dân Greenland”.

Theo bà, cái gọi là thỏa thuận về Greenland mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được với NATO về khuôn khổ thực chất không phải là một thỏa thuận thực sự. Bà nhấn mạnh: “Greenland không phải để bán và cũng không nằm trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vì vậy, đây không phải là đàm phán thực sự. Theo tôi, đây chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, xét từ góc nhìn của người Greenland hiện nay”.

Chính quyền Greenland ngày 21/1 ban hành cẩm nang sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Ảnh: CTV News.

Trong lúc này, tại Greenland, chính quyền hòn đảo này vừa ban hành một cẩm nang sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, trong đó khuyến cáo các hộ gia đình dự trữ tối thiểu lượng nhu yếu phẩm đủ dùng trong 5 ngày, bao gồm nước uống, thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh thiết yếu. Đáng chú ý, danh mục khuyến nghị cũng bao gồm vũ khí săn bắn, đạn dược và thiết bị đánh bắt cá.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày, ông Peter Borg, Bộ trưởng phụ trách Thủy sản, Săn bắn và Nông nghiệp của Greenland, cho biết, việc đưa ra các hướng dẫn này không nhằm gây hoang mang hay bất an trong xã hội, mà nhằm nâng cao khả năng tự chủ và mức độ an toàn của người dân trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Ngọc Liên

Nguồn: Sky News/Xinhua