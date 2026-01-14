Lãnh đạo Đan Mạch, Greenland kiên quyết bác bỏ các yêu sách từ bên ngoài

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã tổ chức một cuộc họp báo chung, đưa ra tuyên bố kiên quyết bác bỏ các yêu sách từ bên ngoài đối với Greenland.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại một cuộc họp báo ở Copenhagen, Đan Mạch, ngày 13/1. Ảnh: SBS.

Tại cuộc họp báo chung ngày 13/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh lập trường này là nguyên tắc cơ bản: "Đây không chỉ là vấn đề về Greenland, hay Đan Mạch. Vấn đề là không được phép thay đổi biên giới bằng vũ lực, không thể mua chuộc một dân tộc. Và vấn đề là phải đảm bảo các quốc gia nhỏ không nên sợ các quốc gia lớn".Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh mối liên kết không thể tách rời trong Vương quốc Đan Mạch.

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland Nielsen nói rằng: "Greenland không phải để bán. Mục tiêu và mong muốn của chúng tôi vẫn là đối thoại hòa bình dựa trên sự hợp tác, tôn trọng lập trường hiến pháp của chúng tôi, luật pháp quốc tế, quyền của chúng tôi đối với lãnh thổ của mình và quyền tự quyết của chúng tôi". Ông tuyên bố, nếu phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay lúc này, chúng tôi sẽ chọn Đan Mạch, NATO và EU.

Các phát ngôn trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa các quan chức Đan Mạch, Greenland và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance về tương lai của Greenland vào ngày 14/1 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng.

Trước cuộc đàm phán với Mỹ, Thủ hiến Greenland tuyên bố chọn Đan Mạch, NATO và EU. Ảnh: POLITIKO.

Tổng thống Trump từ lâu đã cho rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, đề cập đến vị trí chiến lược của Greenland cũng như nhu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến ông đối đầu với một số thành viên NATO ở châu Âu, những nước đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch.

Về phía Đan Mạch, trong những tháng gần đây, Đan Mạch đã cam kết tăng chi tiêu cho y tế và đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời tìm cách xoa dịu căng thẳng với chính quyền ông Donald Trump bằng việc đầu tư vào quốc phòng tại Bắc cực, bao gồm cả việc mua thêm 16 máy bay chiến đấu F-35.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.